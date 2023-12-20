Базовый сценарий - консолидация индекса Мосбиржи вблизи текущих уровней в ближайшие дни - БКС Экспресс

Базовый сценарием является консолидация индекса Мосбиржи вблизи текущих значений в ближайшие торговые сессии, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Российский рынок акций рос третью сессию подряд, однако скорость подъема во вторник существенно замедлилась. Сократилась и общая амплитуда колебаний индекса Мосбиржи, но общая картина по нему не меняется. Пока еще актуален отскок после ложного пробоя нижней границы боковика, а также тестирования нижней границы годового растущего тренда. Однако в свете приближения новогодних праздников активность участников в следующие сессии заметно снизится. В результате индексу может быть сложно подняться даже к середине бокового коридора на 3150 пунктов. Базовый сценарий - консолидация вблизи текущих значений, - пишет аналитик в обзоре. - Ближайшим по-настоящему значимым уровнем сопротивления выступает отметка 3240 пунктов. О ее преодолении, вероятно, можно будет говорить лишь в начале следующего года. Локально общий фон в целом положительный. "Сильнее рынка" могут быть акции сталеваров и нефтяников".

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