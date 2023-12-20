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20 декабря 2023 года 08:53

Рубль умеренно снижается относительно доллара и юаня в отсутствие заметных стимулов к укреплению

Москва. 20 декабря. Доллар и юань умеренно растут на Московской бирже на старте торгов в среду, рубль немного снижается в условиях отсутствия ярких стимулов к укреплению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 90,7425 руб./$1 (+40,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 65,55 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 3,3 коп. - до 12,698 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается под влиянием глобальных факторов (спрос импортеров и туристов на валюту перед новогодними праздниками), несмотря на оптимизм большинства мировых фондовых площадок. Нефтяные котировки, подраставшие накануне, утром остаются в нейтральной позиции.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $79,14 за баррель, что на 0,1% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена январских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $73,94 за баррель, что на 0,01% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Накануне зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин в рамках конференции Российской экономической школы заявил, что Банк России в первом полугодии 2024 года определится с публикацией прогноза по курсу рубля, если решит раскрывать эти данные, то курс точно не будет привязан к доллару США.

В мировой практике принято раскрывать прогноз по ВВП, инфляции, процентной ставке и курсу национальной валюты. "Из этих четырех переменных три мы сейчас публикуем, обменный курс пока остается за рамками публикации. Естественно, он является частью всего модельного аппарата, и прогноз строится с учетом некой прогнозной траектории обменного курса, но публично мы ее не раскрываем", - отметил зампред ЦБ.

Он добавил, что в случае публикации прогноза курса рубля он будет представлен в виде диапазона. "Для какой именно переменной - это сейчас предмет обсуждения. Это точно не будет курс рубля к доллару", - заявил зампред ЦБ.

Говоря о волатильности курса рубля, он отметил, что "это нормальная ситуация для экономики с большим объемом сырьевых товаров в экспорте". Волатильность можно компенсировать за счет бюджетного правила, но полностью устранить этот эффект не получится, полагает он.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, Dow Jones Industrial Average обновил рекорд, а S&P 500 вплотную приблизился к историческому максимуму.

Оптимизм трейдеров, связанный с тем, что Федеральная резервная система (ФРС) может существенно снизить базовую процентную ставку в следующем году, продолжает поддерживать финансовые рынки.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее сохранения Федрезервом на текущем уровне в 5,25-5,5% годовых в январе оценивается рынком в 92%, отмечает Market Watch. Шансы на то, что ставка будет снижена по крайней мере на 25 базисных пунктов в марте, оценивается трейдерами в 72,5%, по данным CME FedWatch.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Том Баркин заявил в интервью Yahoo Finance во вторник, что видит "хороший прогресс" в замедлении инфляции в США. Тем не менее, по мнению Баркина, планировать снижение ставки пока рано.

Статданные, опубликованные во вторник, подтвердили устойчивость экономики США и ожидания ее "мягкой посадки".

При этом беспокойство у инвесторов США вызывает ситуация с приостановкой многими крупными компаниями прохода судов через Красное море в связи с атаками йеменских хуситов. Эксперты опасаются, что это может привести к усилению инфляционного давления в экономике.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в среду в основном растут. Японский Nikkei 225 подрастает на 1,73%, китайский CSI300 снижается на 0,52%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,99%, южнокорейский Kospi растет на 1,57%, австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличивается на 0,64%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,03%.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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