Рынок акций РФ консолидировался при смешанной динамике "фишек", индекс МосБиржи подрос на ослаблении рубля

Москва. 19 декабря. Рынок акций РФ во вторник консолидировался при смешанной динамике blue chips на фоне слабовыраженных сигналов с внешних фондовых площадок и выросшей вечером нефти (Brent превысила $79 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 3080 пунктов на фоне ослабления рубля, при этом в лидерах роста выступили бумаги металлургов во главе с "НЛМК" и акции "НОВАТЭКа".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3083,64 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1074,4 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 3,4%.

Доллар к 18:50 МСК вырос до 90,48 рубля (+0,42 рубля), минимум сессии - 89,73 руб./$1.

Подорожали акции "НЛМК" (+3,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,1%), "НОВАТЭКа" (+1,7%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+1,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,7%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4%), бумаги Polymetal (MOEX: POLY) (+0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,1%).

Запрет на ввоз в страны G7 бриллиантов весом от 1 карата, ограненных в третьих странах из российских алмазов, вступит в силу с 1 марта 2024 года, говорится в Q&A к 12-му пакету ограничительных мер против РФ, опубликованному Еврокомиссией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник, что Россия сумеет обойти европейские санкции в отношении ее алмазов. "Что касается российских алмазов, то это было прогнозируемо, мы к этому готовились. Не думаю, что отсутствуют какие-то варианты обхода этих санкций. Они есть, и они будут реализованы", - сказал он журналистам.

Подешевели акции "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (-1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6% и -0,7% "префы"), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,6%), бумаги "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%).

Акции "Газпрома" вечером во вторник пытались подрасти на новостях о сокращении инвестпрограммы концерна в 2024 году до 1,6 трлн руб. (с 2 трлн руб. в 2023 году) и прогнозах, что EBITDA группы за 2023 год составит около 2,2 трлн руб., а мультипликатор "Чистый долг/EBITDA" - 2,3х. Зампредседателя правления компании Фамил Садыгов напомнил, что согласно действующей дивидендной политике, совет директоров имеет право изменить дивидендные выплаты, если долговая нагрузка превышает уровень в 2,5.

Однако локальный оптимизм в акциях "Газпрома" не получил развития из-за отсутствия конкретики по дивидендам.

Главы правительств России и Китая Михаил Мишустин и Ли Цян высказались за скорейшее достижение договоренностей по строительству газопровода "Сила Сибири 2", сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак по итогам 28-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.

Он отметил, что проект обсуждался, главы правительств "подчеркнули важность проекта", отметили, что он находится в стадии согласования условий договора между компаниями ("Газпромом" и CNPC). "Подчеркнули важность скорейшего достижения договоренностей", - заметил вице-премьер РФ.

По словам старшего портфельного управляющего УК "Первая" Якова Яковлева, российские индексы после двух дней активного роста показали во вторник разнонаправленную динамику. Индекс МосБиржи остается выше 3050 пунктов, и потенциал роста пока сохраняется. Котировки поддерживают растущая цена на нефть и позитивная динамика на глобальных рынках. В лидерах роста во вторник выступили бумаги металлургического сектора, поддержку которым оказал рост цен на золото и металлы, среди аутсайдеров оказались акции финансовых компаний.

Котировки нефти остаются стабильными на фоне ряда факторов поддержки - снижения американской валюты и беспокойства относительно мирового спроса, после того как ФРС дала некоторые намеки на возможное смягчение монетарной политики в следующем году.

Кроме того, по словам вице-премьера РФ Александра Новака, в ближайшее время может быть назначена дата внеплановой встречи ОПЕК+, на которой обсудят текущую ситуацию. Однако он также отметил, что новые решения по сокращению добычи приниматься вряд ли будут. Тем не менее, новость можно интерпретировать положительно. Контроль за соблюдением текущих ограничений также будет позитивно влиять на котировки, считает Яковлев.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ во вторник показал смешанную динамику фишек, так как ценовая неуверенность нефти и напряженный геополитический фон сдерживали покупательскую активность. В то же время рубль умеренно ослаб, что оказало поддержку акциям экспортеров.

Котировки нефти в течение дня приостановили рост на фоне сообщений о том, что США с союзниками намерены начать операцию по обеспечению безопасности судоходства в Красном море. Тем не менее, вечером рост цен возобновился, Brent превысила $79 за баррель.

В среду из экономической статистики интерес представляют предварительный декабрьский индекс потребительского доверия еврозоны, данные EIA по недельным изменениям запасов нефти и нефтепродуктов, ноябрьский индекс цен производителей (PPI) РФ. Важных корпоративных событий в среду не ожидается. Прогноз по индексу МосБиржи на 20 декабря - 3025-3125 пунктов, полагает Бахтин.

По оценке ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, российский рынок переключился в режим консолидации при низкой активности биржевых игроков. Позитивную динамику индекса МосБиржи можно связать с ростом мировых цен на сырье и с благоприятными корпоративными новостями. В свою очередь, долларовый индекс РТС отреагировал небольшим снижением на умеренное ослабление рубля.

В лидеры роста вышли сильно недооцененные депозитарные расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (+28,3%). Нефть выросла, продолжая отыгрывать форс-мажорную ситуацию с морской транспортировкой грузов на Ближнем Востоке. Прогноз для индекса МосБиржи на торги 20 декабря - диапазон 3000-3100 пунктов, полагает Мильчакова.

Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, консолидация отечественных акций происходит на фоне снижения активности на внешних рынках.

Акции "СПБ биржи" (+5,2%) выросли на новостях о согласовании стратегии разблокировки активов: СПБ банк готовит свой запрос с предложениями в Управление по контролю за зарубежными активами Минфина США. Бумаги "НОВАТЭКа" позитивно отреагировали на новости о снятии ограничений с проекта "Сахалин 2". Схожая история с акциями НЛМК - ЕС продлил разрешение на поставки российских слябов до 2028 года.

Сектор строительных компаний остается слабым на фоне роста ставок по ипотеке после повышения ставки ЦБ РФ до 16% годовых. Кроме того, ужесточились условия по льготным кредитам, отметил аналитик.

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei вырос на 1,4%, австралийский ASX Australia - на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,05%, гонконгский Hang Seng потерял 0,8%), подросли Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX прибавили 0,02-0,6%) и США (индексы к 18:50 МСК прибавили 0,3-0,5%).

Банк Японии оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики по итогам завершившегося во вторник двухдневного заседания. Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ сохранена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля, говорится в заявлении японского центробанка.

Регулятор также сохранил ориентир максимальной доходности десятилетних госбумаг на уровне 1% годовых и намерен продолжать монетарное стимулирование, которое при необходимости готов усилить.

Статистическое управление Евросоюза (Евростат) во вторник подтвердило предварительную оценку ноябрьской динамики потребительских цен в еврозоне. По окончательным данным, годовая инфляция в прошлом месяце замедлилась до 2,4% с 2,9% в октябре. Аналитики также не ожидали пересмотра показателя, отмечает Trading Economics.

На нефтяном рынке вечером во вторник цены вернулись к росту из-за опасений перебоев в поставках.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $79,17 за баррель (+1,6% и +1,8% в понедельник), январская цена WTI - $73,51 за баррель (+1,4% и +1,5% накануне).

Нефть дорожает из-за опасений перебоев в поставках сырья через Красное море в связи с атаками йеменских хуситов на морские суда. Ряд крупных компаний объявили о приостановке прохода танкеров через Красное море, в том числе BP Plc (SPB: BP) и норвежская Equinor.

СПГ-танкеры также начинают пользоваться обходными путями, что, вероятно, приведет к увеличению сроков транспортировки сырья. Согласно данным Bloomberg, направление движения изменили по крайней мере пять СПГ-танкеров.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже лидировали в росте расписки Qiwi (+28,3%), акции ПАО "Светофор групп" (MOEX: SVET) (+14,1%), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (+13,6%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+9,9%), ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+9,7%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+9%), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+8,5%), ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (+8,4%).

"СПБ биржа" (SPB: SPBE) (+5,2%) и ее расчетный депозитарий ведут переговоры с гонконгскими компаниями, разблокировка неамериканских ценных бумаг может произойти быстрее, говорится в презентации стратегии разблокировки активов СПБ банка, опубликованной на специально созданном сайте.

"СПБ биржа" также во вторник сообщила, что согласовала стратегию разблокировки активов клиентов. Ее расчетный депозитарий - СПБ банк, где учитываются иностранные ценные бумаги и денежные средства в иностранной валюте участников торгов и их клиентов, готовит запрос в OFAC с предложением механизмов разблокировки активов.

В презентации отмечается, что СПБ банк уже установил первичный контакт с OFAC через американских юристов, специализирующихся на санкционном праве.

Подешевели акции "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-4,4%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (-3,4%), акции ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (-3,3%), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (-3,1%), расписки Cian (MOEX: CIAN) (-3,1%), бумаги Московского кредитного банка (MOEX: CBOM) (-3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 50,81 млрд рублей (из них 9,39 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,91 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 4,19 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").