ЕЦБ может начать смягчение монетарных условий в 1П24 - Freedom Finance Global

ЕЦБ может начать смягчение монетарных условий в первом полугодии следующего года, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Согласно уточненной оценке Eurostat, инфляция в еврозоне за ноябрь в соответствии с консенсусом замедлилась до 2,4% с октябрьских 2,9% г/г, а в сопоставлении месяц к месяцу индекс потребительских цен упал на 0,6% после роста на 0,1% м/м в октябре и при средних ожиданиях снижения на 0,5% м/м. ИПЦ без учета энергоносителей, продуктов питания, табачных изделий и алкоголя за ноябрь повысился на 3,6% г/г после 4,2% г/г месяцем ранее. Цены на энергоносители упали на 11,5% после 11,2% г/г в октябре. Продукты питания, спиртное и табак подорожали на 6,9% после 7,4% г/г месяцем ранее, а цены на услуги поднялись на 4% г/г против 4,6% г/г в октябре, - указывает эксперт в комментарии. - Замедлению инфляции способствуют максимальный с 2001 года уровень ключевой ставки ЕЦБ, равный 4,5%, а также тренд в ценах на энергоносители и эффект высокой базы прошлого года (в ноябре 2022 года ИПЦ евроальянса продемонстрировал рост на 10,1% г/г). При продолжении этой тенденции и сохранении влияния текущих факторов инфляция в еврозоне за декабрь может вплотную подойти к таргету регулятора на уровне 2% или даже достичь его. На этом фоне в первом полугодии 2024 года ЕЦБ может начать смягчать монетарные условия".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.