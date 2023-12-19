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Главная / Мнения аналитиков / Вероятно сохранение низкой волатильности курса рубля на текущей неделе - "БКС МИ"
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ФАС ожидает в ближайшее время принятия проекта о регулировании цен на социально значимые товары при росте более 30%
19 декабря 2023 года 18:07
Вероятно сохранение низкой волатильности курса рубля на текущей неделе - "БКС МИ"
Вероятно сохранение низкой волатильности курса рубля по отношению к доллару США на текущей неделе ввиду отсутствия важных макроэкономических релизов, считают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ"). "Мы ожидаем, что ставка сохранится на текущем уровне до 2К24 года и обеспечит долгосрочную поддержку рублю. На прошлой неделе были опубликованы данные торгового баланса за октябрь и предварительные оценки торгового баланса за ноябрь. На фоне ограничений на экспорт нефтепродуктов профицит внешней торговли в эти месяцы резко сократился. Тем не менее курс рубля оставался стабильным за счет мер, обязывающих экспортеров продавать часть валютной выручки. Ограничения на экспорт нефтепродуктов сняли в конце ноября, и мы ожидаем, что улучшающийся торговый баланс и сохранение требований по продаже валюты окажут поддержку рублю в ближайшие месяцы", - указывают эксперты в обзоре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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