Вероятно сохранение низкой волатильности курса рубля на текущей неделе - "БКС МИ"

Вероятно сохранение низкой волатильности курса рубля по отношению к доллару США на текущей неделе ввиду отсутствия важных макроэкономических релизов, считают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Мы ожидаем, что ставка сохранится на текущем уровне до 2К24 года и обеспечит долгосрочную поддержку рублю. На прошлой неделе были опубликованы данные торгового баланса за октябрь и предварительные оценки торгового баланса за ноябрь. На фоне ограничений на экспорт нефтепродуктов профицит внешней торговли в эти месяцы резко сократился. Тем не менее курс рубля оставался стабильным за счет мер, обязывающих экспортеров продавать часть валютной выручки. Ограничения на экспорт нефтепродуктов сняли в конце ноября, и мы ожидаем, что улучшающийся торговый баланс и сохранение требований по продаже валюты окажут поддержку рублю в ближайшие месяцы", - указывают эксперты в обзоре.

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