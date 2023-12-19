Рубль днем развернулся вниз и умеренно дешевеет к основным валютам после укрепления в первой половине вторника

Москва. 17 декабря. Доллар США, евро и китайский юань перешли к повышению на Московской бирже днем во вторник; рубль развернулся вниз к бивалютной корзине после укрепления в первой половине дня и на фоне нестабильной динамики на рынке нефти.

Курс доллара США составил 90,49 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 43 копейки выше закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 98,92 руб./EUR1, подорожав на 47,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 44,9 копейки, до 94,28 руб. Курс китайского юаня подрос на 5,45 копейки - до 12,65 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует отсутствие явной динамики на торгах во вторник, колеблется от минуса к плюсу к мировым валютам в отсутствие стимулов к более выраженным движениям. Участники рынка продолжают анализировать поступающие новости, однако большинство из них почти не оказывают влияния на динамику валютных пар. Так, рынок проигнорировал информацию о введении странами Евросоюза 12-го пакета антироссийских санкций, так как он уже был учтен в котировках.

Новый, 12-й по счету пакет ограничительных мер Евросоюза, разработанных против России, опубликован в Официальном журнале ЕС.

Брюссель ввел запрет на импорт российских алмазов, в том числе тех, которые были обработаны в третьих странах или перевозились транзитом через Россию; принял решение расширить запрет на транзит товаров из ЕС в третьи страны через РФ, распространив его на любые товары, которые могут иметь военное назначение.

Совет ЕС объявил, что 12-й пакет санкций включает Швейцарию в число стран, которые применяют аналогичные ограничительные меры к импорту металлургической продукции из РФ.

ЕС расширил санкционный список на 61 физическое лицо, включая членов ЦИК и Илью Медведева, сына зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, говорится в публикации.

Запрет на ввоз в страны G7 бриллиантов весом от 1 карата, ограненных в третьих странах из российских алмазов, вступит в силу с 1 марта 2024 г., говорится в Q&A к 12-му пакету ограничительных мер против РФ, опубликованному Еврокомиссией.

Все члены G7 введут прямой запрет на импорт алмазов из России не позднее 1 января 2024 г., уточнила Еврокомиссия. Пока такой запрет ввели только США и Великобритания.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин после утверждения ЕС 12-го санкционного пакета против РФ заявил о потерях западных компаний, ушедших из страны, и росте ВВП в России по итогам 2023 г. "Западные компании, объявившие об уходе из нашей страны, потеряли более 103 миллиардов долларов. Эти деньги остались в России", - написал он в своем телеграм-канале.

Банк России в первом полугодии 2024 года определится с публикацией прогноза по курсу рубля, если решит раскрывать эти данные, то курс точно не будет привязан к доллару США, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин в рамках конференции Российской экономической школы.

В мировой практике принято раскрывать прогноз по ВВП, инфляции, процентной ставке и курсу национальной валюты. "Из этих четырех переменных три мы сейчас публикуем, обменный курс пока остается за рамками публикации. Естественно, он является частью всего модельного аппарата, и прогноз строится с учетом некой прогнозной траектории обменного курса, но публично мы ее не раскрываем", - отметил зампред ЦБ.

Он добавил, что в случае публикации прогноза курса рубля он будет представлен в виде диапазона. "Для какой именно переменной - это сейчас предмет обсуждения. Это точно не будет курс рубля к доллару", - заявил зампред ЦБ.

Говоря о волатильности курса рубля, он отметил, что "это нормальная ситуация для экономики с большим объемом сырьевых товаров в экспорте". Волатильность можно компенсировать за счет бюджетного правила, но полностью устранить этот эффект не получится.

Отвечая на вопрос, при каких условиях курс может вернуться к 69 рублям за доллар, Заботкин заявил, что это лежит за рамками базового прогноза ЦБ. "Наверно, есть такие условия, при которых это произойдет, но они лежат сильно за рамками нашего базового сценария", - сказал он.

Он отметил, что 70 рублей за доллар будет означать больший реальный обменный курс, чем он был в среднем в 2021 году. "Чтобы туда экономика пришла, необходимо, чтобы условия внешней торговли для России были не хуже, чем они были в 2021 году, а видимо, заметно лучше, чем они были в 2021 году", - подчеркнул зампред ЦБ.

Он добавил, что ЦБ точно не намерен использовать валютные интервенции для поддержания курса на каком-то определенном уровне. Если внешние условия меняются настолько, что экономике показан более слабый курс, то попытка сопротивляться его ослаблению за счет траты валютных интервенций приведет лишь к тому, что валютные резервы закончатся, подчеркнул зампред ЦБ. В таком случае, в случае отсутствия валютных резервов ЦБ уже не сможет купировать риски финансовой стабильности.

Целевым диапазоном для пары "доллар-рубль" на вторник выступает район 89-90,2 руб./$1, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Рубль по итогам понедельника потерял 22 копейки, отступив к 90,05 руб./$1, юань завершил день чуть ниже 12,6 руб., - констатирует эксперт. - Валютный рынок ориентировался в большей степени на динамику нефти. После сообщений о росте напряженности на Ближнем Востоке и отказе ряда крупных судоходных компаний от перевозок через Красное море стоимость Brent поднималась до $79,4 за баррель, оказав спекулятивную поддержку рублю".

В первой половине вторника рубль продолжал тяготеть к укреплению, несмотря на очередной пакет санкций ЕС, впрочем, не содержащий ничего существенного для валютного рынка, полагает Локтюхов. "Учитывая комфортную ситуацию на рынке нефти и приближение налогового периода, ждем в течение дня преобладания продаж валюты. Целевым диапазоном по доллару во вторник видим 89-90,2 руб./$1, ждем закрепления курса американской валюты на этой неделе под отметкой 90 руб./$1", - прогнозирует аналитик банка.

Рубль, скорее всего, удержится во вторник около 90 руб./$1, а цена Brent - в пределах $77-78 за баррель, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Рубль в первой половине торгов понедельника дешевел и достиг 90,8 руб./$1, однако на этом уровне резко увеличились продажи иностранной валюты, и рубль укрепился на 1%, примерно до 90 руб./$1. Вероятно, рубль останется на этом уровне и во вторник", - отмечается в комментарии.

По мнению аналитиков, поддержку нефтяным котировкам накануне оказали новости об остановке движения танкеров по Красному морю на фоне участившихся атак со стороны йеменских хуситов. По прогнозам SberCIB, цена Brent во вторник будет держаться в диапазоне $77-78 за баррель.

Цены на нефть слабо понижаются днем во вторник после активного роста по итогам предыдущей сессии, по итогам которой они обновили двухнедельные максимумы.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 МСК составляет $77,9 за баррель, что на 0,05% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,1%, до $72,4 за баррель.

Накануне Brent выросла в цене на 1,8%, WTI - на 1,5%.

Участившиеся атаки йеменских хуситов на суда, следующие через Красное море, повысили риски перебоев поставок нефти до максимального уровня с атаки ХАМАС на Израиль в начале октября. В частности, BP plc (SPB: BP) приостановила все перевозки нефти через регион из-за угроз судам и экипажам.

Кроме того, поддержку нефтяному рынку оказали итоги состоявшегося на прошлой неделе заседания Федеральной резервной системы. Руководители ФРС сигнализировали о том, что цикл подъема процентных ставок окончен, и спрогнозировали снижение ключевой ставки на 75 базисных пунктов в течение следующего года.

Банк России во вторник, 19 декабря, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 675,2 млрд рублей (при лимите 3 трлн 120 млрд рублей и спросе 1 трлн 675,2 млрд рублей) в среднем по ставке 15,94% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 12 декабря, банки разместили 1 трлн 217,5 млрд рублей (при лимите 1,8 трлн рублей и спросе 1 трлн 217,5 млрд рублей) в среднем по ставке 14,85% годовых.