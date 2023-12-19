Курс пары доллар/рубль, вероятно, останется вблизи текущих уровней до конца 2023г - "Финам"

Курс пары доллар/рубль, вероятно, останется приблизительно на текущих уровнях до конца 2023 года, в I квартале 2024 года возможно небольшое укрепление национальной валюты, считает аналитик "Финама" Николай Дудченко.

"Банк России посылает недвусмысленные сигналы о том, что ключевая ставка, вероятно, находится вблизи своих максимальных значений и должна оставаться там достаточно долго, чтобы вернуть инфляцию к цели. Рынок все же ждет, что в дальнейшем произойдет переход к стимулирующей монетарной политике, что в краткосрочном периоде является негативным фактором для курса рубля. С технической точки зрения пара USD/RUB находится вблизи нижней границы ценового канала и чуть ниже уровня коррекции Фибоначчи 23,6%. Это означает, что "быки" снова могут попытаться перехватить инициативу, отправив пару к уровню 92 руб./$1. Однако потенциал роста может быть ограничен более сильным уровнем сопротивления вблизи отметки 92,5 руб./$1, - пишет эксперт в комментарии. - Мы ожидаем, что в конце 2023 года курс останется приблизительно на текущих уровнях. В I квартале 2024 года возможно небольшое укрепление курса рубля. Диапазон движения сохранится в коридоре 85-95 руб./$1. Этому будут способствовать жесткая монетарная политика Банка России и действующий указ о репатриации выручки".

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