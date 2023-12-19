Инвестбанк "Синара" подтверждает позитивную оценку акций НЛМК

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает позитивную оценку акций "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК), сообщается в комментарии старшего аналитика Дмитрия Смолина.

"ЕС планирует продлить разрешение на импорт российских слябов, срок действия которого истекает в конце 2024 года, еще на четыре года с сокращением ежегодных объемов. Текущая импортная квота в 3,7 млн тонн в год в основном используется "НЛМК", имеющим ряд прокатных заводов в Европе. Информация пока неофициальная, - пишет эксперт. - Это может позволить эмитенту сохранить за собой выгодный экспорт слябов в Европу в прежних объемах и после 2024 года. В отличие от "ММК" и "Северстали", "НЛМК" не сможет направить поставки слябов на российский рынок, отказавшись от экспорта в ЕС. Продление поставок также позволит комбинату работать с 100%-ной загрузкой в 2024-2028 гг. Мы оцениваем новость как позитивную, так как устраняются значительные риски для бизнеса "НЛМК". Подтверждаем позитивную оценку акций компании".

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