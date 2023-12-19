"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Совкомфлота с целью 147 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ПАО "Совкомфлот" с целью 147 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,2%, стоп-приказ: 116 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики обращают внимание на сообщение о том, что в среднесрочной перспективе компания ожидает премиального уровня ставок на танкеры из-за дефицита тоннажа.

"С технической точки зрения акции компании находятся в долгосрочном восходящем тренде вблизи локального уровня сопротивления. При его пробитии открывается потенциал движения выше. Идея на рост бумаги с целью 147 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 116 руб. риск на портфель составит 0,69%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,34", - указывают эксперты "Финама".

"Совкомфлот" - крупнейшая судоходная компания России, один из мировых лидеров в области морской транспортировки сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов, а также обслуживания и обеспечения морской добычи углеводородов.

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