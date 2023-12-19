Цена золота, скорее всего, останется в диапазоне $2055-1980/унц. до конца текущего года - "Финам"

Цена золота, скорее всего, останется в диапазоне $2055-1980 за тройскую унцию до конца текущего года, считает аналитик инвесткомпании "Финам" Александр Потавин.

"Золото мало изменилось в цене за прошедшие сутки , поскольку схожую нейтральную динамику можно было наблюдать и по курсу доллара и в ценах на USTres. Ближайшие уровни сопротивления и поддержки лежат в диапазоне $2055-1980/унц. Год уже заканчивается, скоро инвесторы в Америке и ЕС уйдут на Рождественские каникулы, поэтому активно перетряхивать портфели по драгметаллам вряд ли кто-то будет. Возможно возле текущих отметок золото закроет этот год", - пишет эксперт.

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