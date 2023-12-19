"Финам" открыл торговую идею "покупать акции iShares Global Clean Energy ETF с целью $16,17 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,2%, стоп-приказ: $14,72, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что в последний год сектор пострадал от того, что мировые центробанки ужесточили денежно-кредитную политику. Многие представители сектора находятся в стадии активного роста, что вынуждает их опираться на подорожавшее долговое финансирование. Кроме того, высокие процентные ставки снижают оценку растущих компаний. Сейчас ужесточение ДКП уже близко к завершению, на фоне чего эксперты считают, что этот фактор отыгран.

"После существенной коррекции акции демонстрируют разворотные сигналы, - указывают в Финаме". - При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $14,72 риск на портфель составит 0,12%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,9".

iShares Global Clean Energy ETF - биржевой фонд, нацеленный на инвестиции в акции набирающей популярность альтернативной энергетики. Владеет акциями предприятий солнечной, ветряной, водородной, геотермальной и биотопливной энергетики.

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