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19 декабря 2023 года 11:43

Рост рынка акций РФ утром замедлился вместе с нефтью, лидируют расписки Qiwi

Москва. 19 декабря. Рынок акций РФ утром во вторник замедлил подъем вместе с приостановкой роста нефти и на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок; лидерами роста выступают расписки Qiwi и бумаги "Полюса", во "втором эшелоне" выросли акции "СПБ биржи" на корпоративных новостях.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3083,26 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1078,9 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,6%.

Доллар просел до 90,02 рубля (-0,04 рубля), минимум сессии - 89,73 руб./$1.

Подорожали акции "Полюса" (+1,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,4%), бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,9%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%).

Запрет на ввоз в страны G7 бриллиантов весом от 1 карата, ограненных в третьих странах из российских алмазов, вступит в силу с 1 марта 2024 года, говорится в Q&A к 12-му пакету ограничительных мер против РФ, опубликованному Еврокомиссией.

К этому же сроку, как рассчитывает Еврокомиссия, в рамках G7 заработает пилотная версия механизма отслеживания происхождения камней. Полноценно запустить ее планируют с 1 сентября 2024 года, после чего сертификация на основе отслеживаемости происхождения станет обязательной.

Подешевели акции Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3% и -0,1% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3% и -0,5% "префы"), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%).

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, нейтральный внешний фон сдерживает рост российских акций.

"Нефть стабилизировалась после роста. Банк Японии не успел перейти к ужесточению денежной политики, как начал смягчать свою риторику. Активность на рынках начнет постепенно затихать на фоне приближения рождественских праздников. Рынок РФ, скорее всего, будет консолидироваться. Поводов для продолжения роста нет, как нет и оснований для негативного сценария. Очередной санкционный пакет от Евросоюза уже не является сколь-либо значимым", - отмечает аналитик.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", позитивное начало недели дает надежду на продолжение восходящей динамики рынка акций РФ на фоне роста цен на сырьевые товары. Основным драйвером для российского рынка будут оставаться цены на нефть. В целом движение к верхней границе диапазона может продолжиться, однако темп восстановления, возможно, замедлится. Тем не менее, волатильность будет повышенной на фоне квартальной экспирации фьючерсов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, накануне к вечеру стало известно, что ЕС утвердил 12-й пакет санкций против России, о котором говорилось уже несколько недель, в связи с чем меры не стали сюрпризом. В частности, ограничения предусматривают запрет на импорт российских алмазов, в том числе обработанных в третьих странах, дополнительные меры по соблюдению потолка цен на нефть, запрет на импорт из РФ ряда товаров, а также обязывает информировать Еврокомиссию о продаже РФ танкеров.

Для индексов МосБиржи и РТС краткосрочными целями роста могут стать уровни 3125 пунктов и 1090 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). При стабилизации выше указанных отметок можно будет говорить о вероятности возвращения к годовым максимумам. Вторник в РФ ожидается богатым на корпоративные события: инвесторы ждут заседания совета директоров "Газпрома" (MOEX: GAZP) и возможного объявления о дивидендах, а "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) и ВТБ обсудят бюджет и стратегические цели развития на 2024-2026 годы, отмечает Кожухова.

По оценке руководителя отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексея Антонова, новые попытки роста рынка акций говорят о том, что недавний пробой отметки 3000 пунктов по индексу МосБиржи был ложным, и теперь индикатору неплохо бы сходить хотя бы к 3200 пунктам.

Поддержу покупателям оказывает выросшая нефть на фоне решения ВР прекратить транзит нефти через Красное море. Сегодня в этом регионе США с союзниками начинают операцию по обеспечению безопасности. Но вряд ли им удастся добиться реальных успехов за считанные дни. Так что еще какое-то время данная ситуация будет обеспечивать относительно высокие цены на нефть, полагает эксперт.

В целом, можно ожидать продолжения подъема российского рынка акций, который с периодическими откатами может продлиться до первых чисел января. Рынок прежде всего будет получать поддержку от традиционного для декабря повышения ликвидности в финансовой системе. Так что вполне возможно, что в этом году рынок увидит так называемое "ралли Деда Мороза", считает Антонов.

В США индексы акций накануне выросли на 0,5-0,6%, Dow Jones не изменился. На прошлой неделе индексы выросли на 2,5-2,9%, завершив "в плюсе" седьмую неделю подряд, чего не происходило последние шесть лет, отмечает MarketWatch. Это обусловлено ожиданиями, что Федеральная резервная система начнет цикл снижения процентных ставок уже в следующем году.

Между тем президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер заявила в понедельник в интервью Financial Times, что финансовые рынки "несколько забегают вперед", рассчитывая на снижение базовой ставки в начале следующего года. Аналогичное мнение в последние дни высказывали и другие представители Федрезерва, включая главу ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса и его коллегу из Чикаго Остана Гулсби.

Goldman Sachs в понедельник резко повысил прогноз для индекса Standard & Poor''s 500 на 2024 год - до 5100 пунктов с ожидавшихся в ноябре 4700 пунктов. Ожидаемое смягчение денежно-кредитной политики, а также замедление инфляции окажут поддержку рынку акций, полагают эксперты банка. Они прогнозируют, что прибыль компаний из индекса S&P 500 в 2024 году повысится на 5%, однако допускают, что рост может оказаться существенно лучше, если смягчение ДКП простимулирует экономическую активность.

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei вырос на 1,4%, австралийский ASX Australia - на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,05%, гонконгский Hang Seng потерял 0,7%), нет единого вектора в Европе (индексы FTSE, CAC40 просели на 0,1%, DAX подрос на 0,2%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы меняются в пределах 0,05%).

Банк Японии оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики (ДКП) по итогам завершившегося во вторник двухдневного заседания. Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ сохранена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля, говорится в заявлении японского центробанка.

Регулятор также сохранил ориентир максимальной доходности десятилетних госбумаг на уровне 1% годовых и намерен продолжать монетарное стимулирование, которое при необходимости готов усилить.

На китайский рынок давят неопределенность в экономике страны и опасения в отношении темпов ее восстановления, пишет Trading Economics.

В среду Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) объявит размер ставки по кредитам первоклассным заемщикам (LPR) на один год и пять лет, которая в ноябре была сохранена на уровне 3,45% и 4,2% соответственно. В понедельник он предоставил банкам 244 млрд юаней в рамках операций обратного РЕПО, в том числе впервые с конца сентября провел такие операции сроком на 14 дней.

На нефтяном рынке утром во вторник цены стабилизировались после роста накануне, когда Brent локально поднималась к $79,5 за баррель, но к закрытию американской сессии просела ниже $78 за баррель.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $78,05 за баррель (+0,1% и +1,8% в понедельник), январская цена WTI - $72,35 за баррель (-0,2% и +1,5% накануне).

Рост цен на нефть спровоцировали атаки йеменских хуситов на суда, следующие через Красное море. В результате крупнейшие морские перевозчики начали перенаправлять свои танкеры и контейнеровозы по другим маршрутам, а BP plc (SPB: BP) приостановила все перевозки нефти через регион.

Кроме того, поддержку нефтяному рынку оказали итоги состоявшегося на прошлой неделе заседания Федеральной резервной системы. Руководители ФРС сигнализировали о том, что цикл подъема процентных ставок окончен, и спрогнозировали снижение ключевой ставки на 75 базисных пунктов в течение следующего года.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже утром во вторник выросли расписки Qiwi (+14,3%), акции ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+11,4%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+6,2%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+6,2%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (+5,9%), расписки Fix Price (MOEX: FIXP) (+5,9%), акции "СПБ биржи" (+5,7%).

"СПБ биржа" (SPB: SPBE) и ее расчетный депозитарий ведут переговоры с гонконгскими компаниями, разблокировка неамериканских ценных бумаг может произойти быстрее, говорится в презентации стратегии разблокировки активов СПБ банка, опубликованной на специально созданном сайте.

"СПБ биржа" также во вторник сообщила, что согласовала стратегию разблокировки активов клиентов. Ее расчетный депозитарий - СПБ банк, где учитываются иностранные ценные бумаги и денежные средства в иностранной валюте участников торгов и их клиентов, готовит запрос в OFAC с предложением механизмов разблокировки активов.

В презентации отмечается, что СПБ банк уже установил первичный контакт с OFAC через американских юристов, специализирующихся на санкционном праве.

Подешевели акции SFI (MOEX: SFIN) (-1,7%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,7%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-1,5%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-1,4%), ПАО "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-1,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,4% и -1,9% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 9,95 млрд рублей (из них 1,79 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,33 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 942,97 млн рублей на акции "Газпрома").

Рк вч

MOEX$#&: AFLT, ALRS, CHMF, FIXP, GAZP, GMKN, GTRK, HYDR, IRAO, LKOH, MOEX, MTLR, MTSS, NKHP, NLMK, NVTK, OZON, PLZL, QIWI, RASP, RKKE, ROSN, RTSB, RUAL, SBER, SFIN, SIBN, SNGS, TATN, TCSG, TRMK, UPRO, VTBR, YNDX, ZVEZ

SPB$#&: BP, SPBE, TCS

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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