Растут риски дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ - "БКС МИ"

Растут риски дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ на фоне ускорения инфляции и сохраняющейся высокой активности реального сектора, считают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Илья Федоров и Анатолий Трифонов.

"Наблюдаемая и ожидаемая инфляция увеличились на 2 п.п., до 14,2% и 17% соответственно. - указывают эксперты. - Соответствующие уровни инфляционных ожиданий в последний раз фиксировались в ноябре-декабре прошлого года. Вероятность сохранения высоких ставок растет. Отсутствие "заякоревания" инфляционных ожиданий вынудит Банк России продлить период высоких ставок и, возможно, сместить начало цикла снижения ставки вправо. Инфляционные ожидания - один из ключевых показателей, на который Банк России опирается при принятии решения о ставке. Ускорение инфляции было вызвано единоразовыми факторами, но привело к росту годовой инфляции более чем 7,5% - верхнего порога прогноза ЦБ. На фоне сохраняющейся высокой активности реального сектора это значительно повышает риски дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики".

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