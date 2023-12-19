"БКС МИ" подтверждает парную торговую идею: лонг в "префах" Транснефти против Сургутнефтегаза

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "лонг" в привилегированных акциях "Транснефти" против "шорта" в акциях "Сургутнефтегаза", открытую 20 ноября 2023 года, сообщается на портале БКС Экспресс.

Эксперты ожидают, что к концу февраля торговая идея принесет еще 10% за счет сильной разницы в дивидендной доходности, оценке и катализаторах двух бумаг. Дробление акций "Транснефти" должно послужить мощным драйвером для котировок компании, полагают в "БКС МИ".

"Наша целевая цена по "обычке" "Сургутнефтегаза" на 12 месяцев в размере 30 руб. за акцию дает 8% к текущей цене и избыточную доходность -13% с учетом акционерного капитала, - указывают аналитики. - Целевая цена по "префам" "Транснефти" в размере 200 000 руб. за бумагу указывает на потенциал роста 44% и избыточную доходность 26%."Преф" торгуется с мультипликатором 3,6x P/E 2024п, что на 29% ниже долгосрочного среднего. "Сургутнефтегаз" торгуется с дисконтом 30%, но, на наш взгляд, такая скидка не имеет значения ввиду очень низкой дивидендной доходности".

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