Цена Brent, скорее всего, удержится во вторник в пределах $77-78/барр. - SberCIB

Рубль, скорее всего, удержится во вторник около 90 руб./$1, а цена Brent - в пределах $77-78 за баррель, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Рубль в первой половине торгов понедельника дешевел и достиг 90,8 руб./$1, однако на этом уровне резко увеличились продажи иностранной валюты, и рубль укрепился на 1%, примерно до 90 руб./$1. Вероятно, рубль останется на этом уровне и во вторник", - отмечается в комментарии.

Баррель Brent подорожал на $1,4 до $77,95. По мнению аналитиков, поддержку нефтяным котировкам оказали новости об остановке движения танкеров по Красному морю на фоне участившихся атак со стороны йеменских хуситов. По прогнозам SberCIB, цена Brent во вторник будет держаться в диапазоне $77-78/барр.

"Доходности ОФЗ с фиксированным купоном продолжили в понедельник снижаться, двигаясь по инерции после пятничного заседания Банка России, - комментируют далее аналитики инвестбанка. - Они отступили в среднем на 13 б. п. В понедельник вечером ЦБ опубликовал данные по инфляционным ожиданиям населения на год вперед в декабре. Они выросли с 12,2% в ноябре до 14,2%, максимума с марта 2022 года. Если они останутся на таком высоком уровне или продолжат повышаться, ЦБ в феврале может снова поднять ключевую ставку. Такой сценарий не заложен в котировки ОФЗ. Это обстоятельство сегодня сдержит спрос на ОФЗ с фиксированным купоном. Мы ожидаем, что их доходности во вторник останутся на уровнях понедельника".

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