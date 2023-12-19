Целевой диапазон для пары рубль/доллар на вторник составляет 89-90,2 руб./$1 - ПСБ

Целевым диапазоном для пары рубль/доллар на вторник выступает район 89-90,2 руб./$1, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Рубль по итогам понедельника потерял 22 копейки, отступив к 90,05 руб./$1, юань завершил день чуть ниже 12,6 руб., - констатирует эксперт. - Валютный рынок ориентировался в большей степени на динамику нефти. После сообщений о росте напряженности на Ближнем Востоке и отказе ряда крупных судоходных компаний от перевозок через Красное море, стоимость Brent поднималась до $79,4 за баррель, оказав спекулятивную поддержку рублю".

Во вторник утром рубль продолжает тяготеть к укреплению, несмотря на очередной пакет санкций ЕС, впрочем, не содержащий ничего существенного для валютного рынка, полагает Локтюхов. "Учитывая комфортную ситуацию на рынке нефти и приближения налогового периода, ждем в течение дня преобладания продаж валюты. Целевым диапазоном по доллару во вторник видим 89-90,2 руб./$1, ждем закрепления курса американской валюты на этой неделе под отметкой 90 руб./$1", - прогнозирует аналитик банка.

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