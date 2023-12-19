Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 19 декабря. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы в понедельник продолжили подъем. За прошлую неделю они увеличились на 2,5-2,9%. При этом рынок акций США завершил "в плюсе" седьмую неделю подряд, чего не происходило последние шесть лет. Это обусловлено ожиданиями, что Федеральная резервная система начнет цикл снижения процентных ставок уже в следующем году.

Между тем президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер заявила в понедельник в интервью Financial Times, что финансовые рынки "несколько забегают вперед", рассчитывая на снижение базовой ставки в начале следующего года. Аналогичное мнение в последние дни высказывали и другие представители Федрезерва, включая главу ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса и его коллегу из Чикаго Остана Гулсби.

Индекс доверия американских строительных компаний к экономике страны, рассчитываемый Национальной ассоциацией жилищно-строительных компаний (NAHB), в декабре поднялся до 37 пунктов с 34 пунктов месяцем ранее. Это первый подъем индикатора за пять месяцев. Аналитики в среднем ожидали повышения до 36 пунктов.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики во вторник, инвесторы оценивают новости центробанков. Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,1%, гонконгский Hang Seng - 0,6%. На рынок давят неопределенность в экономике страны и опасения в отношении темпов ее восстановления. В среду Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) объявит размер ставки по кредитам первоклассным заемщикам (LPR) на один год и пять лет, которая в ноябре была сохранена на уровне 3,45% и 4,2% соответственно. В понедельник он предоставил банкам 244 млрд юаней в рамках операций обратного РЕПО, в том числе впервые с конца сентября провел такие операции сроком на 14 дней.

Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов вырос на 1,4%. Банк Японии оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики (ДКП) по итогам завершившегося во вторник двухдневного заседания. Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ сохранена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля, говорится в заявлении японского центробанка. Регулятор также сохранил ориентир максимальной доходности десятилетних госбумаг на уровне 1% годовых и намерен продолжать монетарное стимулирование, которое при необходимости готов усилить. Южнокорейский индекс Kospi снижается на 0,2%, в то время как австралийский индикатор S&P/ASX 200 увеличился на 0,2%.

В свою очередь цены на нефть движутся слабо и разнонаправленно утром во вторник после активного роста по итогам предыдущей сессии. Цена февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $78,06 за баррель, что на 0,14% выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты выросли в цене на 1,8%, до $77,95 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени снизились на 0,07% и составили $72,35 за баррель. По итогам прошлой сессии они подорожали на 1,5% - до $72,47 за баррель.

Рост цен на нефть спровоцировали атаки йеменских хуситов на суда, следующие через Красное море. В результате крупнейшие морские перевозчики начали перенаправлять свои танкеры и контейнеровозы по другим маршрутам, а BP plc (SPB: BP) приостановила все перевозки нефти через регион. Кроме того, поддержку нефтяному рынку оказали итоги состоявшегося на прошлой неделе заседания Федеральной резервной системы. Руководители ФРС сигнализировали о том, что цикл подъема процентных ставок окончен и спрогнозировали снижение ключевой ставки на 75 базисных пунктов в течение следующего года.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 18 декабря выросла на четверть по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 20,72 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,85 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост, продолжая отыгрывать заявление ЦБ РФ о возможном завершении текущего цикла ужесточения денежно-кредитной политики после повышения ключевой ставки до 16% годовых на заседании 15 декабря.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник вырос на 0,18% и составил 105,46 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (16-18 декабря) прибавил 0,25%, поднявшись до 867,07 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РСХБ БО-09" (+2,47%), "Автодор-003Р-02" (+1,18%), "Почта России БО-002P-01" (+1%) и "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (+0,96%), а в лидерах снижения - облигации "ВЭБ.РФ-21" (-0,77%), "СИБУР Холдинг БО-03" (-0,68%) и "АФК Система-1Р-10" (-0,23%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Биннофарм групп" завершило размещение 3-летних облигаций серии 001P-03 объемом 3 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 14 декабря. Купоны по выпуску будут переменными и квартальными. Премия к RUONIA установлена в размере 2,4% годовых.

ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) полностью разместило выпуск 4-летних облигаций серии 001P-01 объемом 10 млрд рублей. Компания установила ставку 1-го купона на уровне 16,15% годовых. Купоны по выпуску переменные, ставки 2-49-го купонов будут рассчитываться по формуле: значение ключевой ставки Банка России, действующее на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 1,15% годовых. Длительность 1-го купона - 7 дней, 2-го купона - 23 дня, последующие купоны ежемесячные.

Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС) полностью разместил выпуск 3-летних облигаций серии 002Р-02 объемом 5,5 млрд рублей. Купоны будут рассчитываться по формуле: значение ключевой ставки Банка России за 7-й день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс спред. Банк установил размер спреда к ключевой ставке ЦБ в размере 2,5% годовых.

ООО "Смартфакт" 19 декабря начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии БО-02-001P объемом 200 млн рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 19% годовых, купоны квартальные. По выпуску предусмотрена возможность проведения call-опционов в даты окончания 4-го и 8-го купонов.

ООО "Соби-лизинг" увеличило ставку 1-36-го ежемесячных купонов 3-летних облигаций серии 001P-04 объемом 150 млн рублей с 17,5% до 19% годовых. Размещение займа начнется 19 декабря. Датой окончания размещения станет 15 апреля 2024 года или дата размещения последней облигации выпуска. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплаты 4-35-го купонов будет погашено по 3% от номинала, еще 4% от номинала погасят в дату выплаты 36-го купона.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) 20 декабря начнет размещение выпуска облигаций серии 005Р-02Р со сроком обращения 3,5 года объемом 20 млрд рублей. Датой окончания размещения облигаций станет 31 января 2024 или дата размещения последней облигации выпуска, в зависимости от того, какая из дат наступит ранее. Ставка 1-го купона установлена на уровне 16% годовых. Ставки 2-42-го купонов будут равны значению ключевой ставки Банка России на третий рабочий день, предшествующий дате начала каждого купонного периода, но не менее 0,01% годовых. Купоны ежемесячные.

Кроме того, Газпромбанк выкупил в рамках оферты 13 млн 446,987 тыс. облигаций серии 001Р-19Р по цене 100% от номинала. Объем займа составляет 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, банк приобрел 89,65% выпуска. Десятилетний выпуск на 15 млрд рублей был размещен в декабре 2020 года по ставке полугодового купона 5,9% годовых. Ставка текущего купона до следующей оферты в июне 2027 года - 12,75% годовых.

Оператор связи ООО "Унител" 20 декабря начнет размещение дебютного 3-летнего выпуска облигаций серии БО-П01 объемом 150 млн рублей. Сбор заявок на выпуск проходил 14-18 декабря. Ставка 1-4-го купонов составит 19% годовых, 5-8-го купонов - 17% годовых, 9-12-го купонов - 15% годовых. Ставкам соответствует доходность к погашению на уровне 18,4% годовых. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрены ковенанты.

АО "ДОМ.РФ" 20 декабря с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок инвесторов на два выпуска облигаций - серии 002P-02 объемом 10 млрд рублей и серии 002P-03 объемом 30 млрд рублей. Купоны по выпускам будут квартальными и плавающими. Ориентир 2-летних облигаций серии 002Р-02 - значение ключевой ставки ЦБ плюс премия не выше 75 базисных пунктов; ориентир 4-летних бондов серии 002Р-03 - премия не выше 125 базисных пунктов к значению RUONIA. Техразмещение займов запланировано на 22 декабря.

Кроме того, АО "ДОМ.РФ" выкупило по оферте 23 млн 215 тыс. 593 облигации серии 001P-04R по цене 100% от номинала, или 92,9% эмиссии. Банк разместил 10-летний выпуск объемом 25 млрд рублей в мае 2018 года по ставке 7% годовых. Ставка текущего купона - 15,75% годовых.

ООО "Техно Лизинг" 21 декабря начнет размещение 5-летних облигаций серии 001Р-06 объемом 300 млн рублей. Выпуск будет размещаться в течение 150 календарных дней. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 17% годовых и зафиксирована на весь срок обращения.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) 22 декабря с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на 4-летние облигации серии 001P-27 объемом не менее 5 млрд рублей. Купоны по выпуску будут переменными и квартальными, ориентир спреда к RUONIA составит не выше 220 базисных пунктов. Техразмещение предварительно запланировано на 26 декабря.

"Авто финанс банк" (ранее "РН банк") 22 декабря с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на 3-летние облигации серии БО-001P-11 объемом 5 млрд рублей. Купоны по выпуску будут переменными и квартальными. Ориентир - значение ключевой ставки Банка России плюс премия не выше 275 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 28 декабря.

Кв аш

MOEX$#&: AFKS, GZPR, LSNG

SPB$#&: BP