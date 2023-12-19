Фондовый рынок США завершил "в плюсе" седьмую неделю подряд

Фондовые индексы США в понедельник продолжили подъем. Рынки акций Азии движутся разнонаправленно. Нефть стабильна после роста накануне, Brent выше $78 за баррель

Американские фондовые индексы в понедельник продолжили подъем.

За прошлую неделю они увеличились на 2,5-2,9%. При этом рынок акций завершил "в плюсе" седьмую неделю подряд, чего не происходило последние шесть лет, отмечает MarketWatch. Это обусловлено ожиданиями, что Федеральная резервная система начнет цикл снижения процентных ставок уже в следующем году.

Между тем президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер заявила в понедельник в интервью Financial Times, что финансовые рынки "несколько забегают вперед", рассчитывая на снижение базовой ставки в начале следующего года. Аналогичное мнение в последние дни высказывали и другие представители Федрезерва, включая главу ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса и его коллегу из Чикаго Остана Гулсби.

Goldman Sachs в понедельник резко повысил прогноз для Standard & Poor''s 500 на 2024 год - до 5100 пунктов с ожидавшихся в ноябре 4700 пунктов. Ожидаемое смягчение денежно-кредитной политики, а также замедление инфляции окажут поддержку рынку акций, полагают эксперты банка. Они прогнозируют, что прибыль компаний из индекса S&P 500 в 2024 году повысится на 5%, однако допускают, что рост может оказаться существенно лучше, если смягчение ДКП простимулирует экономическую активность.

Индекс доверия американских строительных компаний к экономике страны, рассчитываемый Национальной ассоциацией жилищно-строительных компаний (NAHB), в декабре поднялся до 37 пунктов с 34 пунктов месяцем ранее. Это первый подъем индикатора за пять месяцев. Аналитики в среднем ожидали повышения до 36 пунктов, по данным опросов Trading Economics и The Wall Street Journal.

Котировки акций United States Steel Corp. по итогам торгов взлетели более чем на 26% (до $49,59) на новости, что крупнейший японский сталепроизводитель Nippon Steel договорился о покупке американской компании примерно за $14,1 млрд. Nippon Steel выплатит по $55 за каждую бумагу US Steel. Закрытие сделки ожидается в третьем квартале 2024 года.

ADR китайского производителя электромобилей NIO (SPB: NIO) подскочили в цене на 4,6% после сообщения о том, что инвестиционный фонд CYVN Holdings правительства Абу-Даби вложит еще $2,2 млрд в акции компании.

Бумаги Adobe Inc. (SPB: ADBE) подорожали на 2,5% после того, как разработчик программного обеспечения для обработки изображений принял решение отказаться от сделки по покупке владельца сервиса проектирования интерфейсов Figma на фоне противодействия регуляторов.

Цена акций Illumina Inc. (SPB: ILMN) повысилась на 1,6%. Компания объявила о продаже разработчика тестов для выявления рака Grail в соответствии с решением Еврокомиссии. Illumina закрыла сделку по покупке Grail в 2021 году, в тот период, когда европейский регулятор осуществлял ее углубленную проверку, что является нарушением антимонопольных правил ЕС. В сентябре 2022 года ЕК приняла решение о запрете сделки, в октябре этого года регулятор потребовал от Illumina выделить Grail в самостоятельную компанию, восстановив ситуацию, существовавшую до закрытия сделки.

Вслед за повышением стоимости нефти подорожали акции нефтепроизводителей Chevron Corp. (SPB: CVX) и Exxon Mobil (SPB: XOM) - на 0,2% и 0,7% соответственно.

Dow Jones Industrial Average в понедельник увеличился всего на 0,86 пункта и составил 37306,02 пункта. Лидерами повышения среди компонентов индекса стали акции Procter & Gamble Co. (SPB: PG) и Walmart Inc. (SPB: WMT), подорожавшие на 1,5%.

Значение Standard & Poor''s 500 за день выросло на 21,37 пункта (на 0,45%) и составило 4740,56 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 90,89 пункта (на 0,61%) и достиг 14904,81 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики во вторник, инвесторы оценивают новости центробанков.

Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,1%, гонконгский Hang Seng - 0,6%. На рынок давят неопределенность в экономике страны и опасения в отношении темпов ее восстановления, пишет Trading Economics.

В среду Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) объявит размер ставки по кредитам первоклассным заемщикам (LPR) на один год и пять лет, которая в ноябре была сохранена на уровне 3,45% и 4,2% соответственно. В понедельник он предоставил банкам 244 млрд юаней в рамках операций обратного РЕПО, в том числе впервые с конца сентября провел такие операции сроком на 14 дней.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют бумаги Country Garden Services Holdings, дешевеющие на 11,3% после заявления компании о формировании резервов под обесценение активов в размере до 4,1 млрд юаней ($570 млн).

Капитализация Meituan (SPB: 3690) снижается на 6,6%, Sino Biopharmaceutical (SPB: 1177) - на 4%, Longfor Group Holdings - на 3,9%.

Вместе с тем рыночная стоимость Xiaomi (SPB: 1810) растет на 1,8%%, Semiconductor Manufacturing International Corp. - на 1,2%, NetEase Inc. (SPB: NTES) - на 0,9%, CNOOC - на 0,8%.

Японский индекс Nikkei 225 повышается на 1,1%.

Банк Японии оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики (ДКП) по итогам завершившегося во вторник двухдневного заседания. Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ сохранена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля, говорится в заявлении японского центробанка.

Регулятор также сохранил ориентир максимальной доходности десятилетних госбумаг на уровне 1% годовых и намерен продолжать монетарное стимулирование, которое при необходимости готов усилить.

Активнее всех в составе Nikkei прибавляют в стоимости акции Lasertec (+5%), Kawasaki Kisen Kaisha (+4,8%) и Konami Group (+4,6%).

Между тем капитализация Nippon Steel, накануне объявившей о покупке американской US Steel за $14,1 млрд, сокращается на 3,2%. Бумаги Central Japan Railway дешевеют на 2,8%, Daiichi Sankyo - на 2,5%.

Южнокорейский индекс Kospi теряет 0,2%.

При этом цена бумаг Posco повышается на 0,4%, Hyundai Motor и Samsung Electronics - на 0,1%, Korean Air Lines - на 0,2%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 набрал 0,2%.

Рыночная стоимость BHP выросла на 0,6%, Rio Tinto - на 0,7%.

Цены на нефть движутся слабо и разнонаправленно утром во вторник после активного роста по итогам предыдущей сессии.

Цена февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:11 мск составляет $78,09 за баррель, что на $0,14 (0,18%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты выросли в цене на $1,4 (1,8%), до $77,95 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,12 (0,17%) и составили $72,35 за баррель. По итогам прошлой сессии они подорожали на $1,04 (1,5%) - до $72,47 за баррель.

Рост цен на нефть спровоцировали атаки йеменских хуситов на суда, следующие через Красное море. В результате крупнейшие морские перевозчики начали перенаправлять свои танкеры и контейнеровозы по другим маршрутам, а BP plc приостановила все перевозки нефти через регион.

"Эти атаки не являются чем-то новым, но их интенсивность возросла в последние недели, - написал Роберт Фрейзер из Schneider Electric. - У хуситов недостаточно сил для блокады в регионе, но они могут нарушить судоходство и изменить оценки рисков".

Кроме того, поддержку нефтяному рынку оказали итоги состоявшегося на прошлой неделе заседания Федеральной резервной системы. Руководители ФРС сигнализировали о том, что цикл подъема процентных ставок окончен и спрогнозировали снижение ключевой ставки на 75 базисных пунктов в течение следующего года.

"Решение Федрезерва укрепило надежды на мягкую посадку, а макроэкономические статданные оказались недостаточно плохими, чтобы усилить страхи жесткой посадки", - написали аналитики Sevens Report Research.