Вероятна нейтральная динамика котировок нефти в краткосрочной перспективе - БКС Экспресс

Вероятна нейтральная динамика котировок нефти в краткосрочной перспективе, однако среднесрочно не исключен их подъем в район $82-84 за баррель, считают эксперты БКС Экспресс.

"Фьючерсы на Brent в понедельник в моменте почти достигали $80, но к закрытию дня немного скорректировались, - отмечают аналитики в комментарии. - Потенциал первой волны роста после разворота на минимумах может быть реализован. Котировки находятся в зоне сопротивления $77,5-78,5 за баррель, где давление со стороны продавцов может сдерживать дальнейший подъем. Краткосрочно котировки могут демонстрировать преимущественно нейтральную динамику, но среднесрочно потенциал для движения в район $82-84 за баррель все еще просматривается".

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