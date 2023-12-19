Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут:

- окончательный индекс потребительских цен еврозоны в ноябре (13:00 МСК);

- число разрешений на строительство и строительств новых домов США в ноябре (16:30 МСК);

- выступления представителей ЕЦБ (в течение дня);

- заседание совета директоров Газпрома по инвестпрограмме на 2024 год;

- заседание совета директоров "ЛУКОЙЛа" по бюджету на 2024-2026 годы;

- заседание наблюдательного совета ВТБ. В повестке вопрос о стратегических целях развития на 2024-2026 годы.

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