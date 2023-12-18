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18 декабря 2023 года 19:49

Рубль в понедельник отыграл утренние потери и завершил торги небольшим ростом к основным валютам на фоне дорожающей нефти

Москва. 18 декабря. Доллар США, евро и китайский юань растеряли рост и развернулись вниз на Московской бирже вечером в понедельник. Рубль перешел к повышению к бивалютной корзине на фоне активно дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 90,06 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 21,75 копейки ниже закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 98,44 руб./EUR1, подешевев на 18,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 20,3 копейки, до 93,83 руб. Курс китайского юаня опустился на 4,7 копейки - до 12,6 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вверх после снижения в первой половине дня и завершил торги понедельника умеренным повышением к основным мировым валютам на фоне активно дорожающей нефти. Участники рынка анализировали свежую статистику относительно состояния российского бюджета, данные об инфляционных ожиданиях населения, а также сообщения о новых антироссийских санкциях. Эти новости не оказали особого влияния на рубль, так как ранее уже были отыграны рынком.

Инфляционные ожидания - один из важных факторов, которые ЦБ учитывает при принятии решения по ставке. В прошлую пятницу, 15 декабря, Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов - до 16% годовых.

Инфляционные ожидания населения РФ в декабре резко выросли, составив 14,2% против 12,2% в ноябре, следует из краткого опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России.

Наблюдаемая населением инфляция в декабре увеличилась до 17,0% с 15,1%.

Инфляционные ожидания в декабре достигли максимума в 2023 году и приблизились к уровням конца 2021 - начала 2022 года (в декабре 2021 года они составляли 14,8%, в январе 2022 года - 13,7%, в январе 2022 года - 13,5%).

Инфляционные ожидания у респондентов без сбережений в декабре выросли до 16,3% с 13,4%, со сбережениями - до 12,2% с 10,8%.

Оценка наблюдаемой инфляции у частников опроса без сбережений в декабре увеличилась до 19,0% с 16,6%, со сбережениями - до 14,5% с 13,4%.

Инфляционные ожидания населения в течение 2023 года менялись разнонаправленно: в январе они составляли 11,6%, в феврале - 12,2%, в марте - 10,7%, в апреле - 10,4%, в мае - 10,8%, в июне - 10,2%, в июле - 11,1%, в августе - 11,5%, в сентябре - 11,7%, в октябре - 11,2%.

Доходы федерального бюджета РФ, согласно оперативным данным сайта "Электронный бюджет" на середину декабря, составили 26 трлн 219,6 млрд рублей, превысив, таким образом, заложенные в законе о бюджете на этот год 26 трлн 130,3 млрд рублей.

В пакете документов, которые вносились в парламент вместе с проектом бюджета РФ на 2024-2026 годы, содержалась оценка возможного исполнения доходов в текущем году на уровне порядка 28,7 трлн рублей.

Доходы бюджета в январе-ноябре, по предварительной оценке Минфина, составили 25,963 трлн рублей, дефицит был на уровне 878 млрд рублей, или 0,5% ВВП.

Министр финансов РФ Антон Силуанов в конце ноября отмечал, что дополнительные ненефтегазовые доходы "поступают очень неплохо". "Экономика работает, и темпы роста позволяют нам говорить и о более высоких доходах бюджета", - говорил он, комментируя оценку уровня дефицита по итогам года.

Согласно действующему закону о бюджете, на 2023 год запланирован дефицит в размере около 2,9 трлн рублей, или 2% ВВП. В конце сентября Силуанов заявил, что дефицит может быть и меньше 2%, а в начале октября президент РФ Владимир Путин назвал еще более оптимистичную оценку - в районе 1%. В конце ноября министр финансов подтвердил ожидания на уровне около 1% ВВП.

Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ с момента введения "курсовых" экспортных пошлин 1 октября 2023 года собрала с компаний-экспортеров 117 млрд рублей, сообщил врио главы ФТС Руслан Давыдов в интервью телеканалу "Россия 24".

Давыдов напомнил, что решение о введении пошлины, привязанной к курсу доллара, на широкий круг несырьевых товаров было направлено на стабилизацию курса рубля и ценовой ситуации на внутреннем рынке. По словам врио главы ФТС, на момент введения пошлины экспортные поставки за рубеж с учетом курсовых разниц были гораздо привлекательнее для компаний, чем поставки на внутренний рынок.

"В понедельник курс доллара значительную часть торгов демонстрировал незначительный рост к рублю, достигнув ближе к концу дня уровня 90,76 рублей. На прошлой неделе мы наблюдали словесные интервенции со стороны властей (в частности, поднимается вопрос о корректировке программы принудительной продажи валютной выручки) при пребывании курса ниже 90 рублей за доллар. Данные по платежному балансу показали существенное снижение объема экспорта, что может оказать дополнительное давление на рубль. Мы оставляем без изменений свой прогноз по курсу пары "доллар-рубль" на конец года, ожидаем, что он составит примерно 95 руб./$1", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий директор по инвестициям УК ПСБ (MOEX: PSKB) Николай Рясков.

"Рубль после негативного старта быстро восстановился, но вскоре вернулся к умеренной нисходящей динамике. Доллар впервые с начала прошлой недели поднялся к отметке 90,8 руб. Евро пока не сумел преодолеть аналогичный максимум к рублю. Давление на рубль продолжает оказывать сезонный фактор. В конце года увеличиваются бюджетные траты, а также потребительская активность. Это повышает спрос на иностранную валюту. Поддержку рублю оказывает большой относительный объем обязательной к возврату и продаже экспортной выручки, введенный осенью президентским указом. Кроме того, повысились риски санкционных ограничений на операции с инвалютой. В результате многие выбирают альтернативные способы защиты долгосрочных сбережений от возможного обесценивания рубля, в том числе акции российских компаний", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"В понедельник к вечеру пара "доллар-рубль" формально снижалась, торгуясь на уровне 90 руб. (против открытия на отметке 90,5 руб.). Однако большую часть дня пара находилась не ниже уровня открытия, а во второй половине дня даже поднималась до 90,8 руб. Отметим, что рынок ждал к вечеру информацию о новом (12-м) пакете санкций ЕС против РФ, однако умеренный негатив из-за этого к концу дня уже совсем не ощущался. (. . .) Банк России опубликовал в понедельник оперативные данные по инфляционным ожиданиям (ИО) населения. Данные отразили взлет ИО в декабре с 12,2% до 14,2% - максимума с марта 2022 г. Такая динамика, вероятно, уже в ближайшее время может усилить мнения участников рынка в том, что цикл ужесточения процентной политики ЦБ еще не завершен и может продолжиться в следующем году. Однако не исключено, что заметный вклад в декабрьские ИО внес информационный фон вокруг роста цен на яйца. Если в ближайшее время эта тематика будет сходить на нет, уровень инфляционных ожиданий успеет сократиться к моменту первого заседания ЦБ в следующем году", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Тем временем, в Брюсселе утвердили 12-й пакет санкций против России, он вступит в силу позднее после публикации в Официальном журнале ЕС, говорится в распространенном в понедельник заявлении Евросовета. "Совет ЕС одобрил сегодня 12-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер", - говорится в нем. В документе отмечается, что сами санкции "будут скоро опубликованы" в официальном журнале ЕС.

ЕС в рамках нового пакета санкций против РФ ужесточает меры по соблюдению потолка цен на российскую нефть. "Евросовет вводит более строгие правила по соблюдению потолка цен на нефть и пресечению мер для обхода этого ограничения", - сказано в документе. В частности, согласно заявлению, речь идет об "усилении механизма обмена информацией" для "идентификации судов и юрлиц, использующих обманные способы (обхода потолка цен - ИФ)".

Евросовет также "решил ввести правила по информированию о продаже танкеров любой третьей стране, чтобы этот процесс был более транспарентным. Особенно это касается случаев с перепродажей танкеров (...)".

Кроме того, ЕС вводит запрет на импорт российских алмазов, в том числе тех, которые были обработаны в третьих странах или перевозились транзитом через Россию.

В заявлении отмечается, что прямой запрет коснется непромышленных природных и синтетических алмазов, а также алмазных украшений начиная с 1 января 2024 года. Непрямой запрет на алмазы, обработанные в третьих странах, в том числе украшения с алмазами из РФ, будет вводиться поэтапно с 1 марта и будет завершен к 1 сентября 2024 года.

Подъем цен на нефть ускорился вечером в понедельник на опасениях перебоев поставок из-за атак на суда в Красном море.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 МСК составляет $78,6 за баррель, что на 2,7% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 2,8%, до $73,4 за баррель.

Администрация Суэцкого канала заявила, что "внимательно следит" за ситуацией после сообщения США о 14 сбитых в субботу ударных беспилотниках йеменских хуситов, выпущенных по торговым судам. Ряд судоходных компаний, включая A.P. Moeller-Maersk AS и Hapag-Lloyd, объявили о приостановке прохода своих судов через Красное море.

Управление морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) в понедельник получило данные о взрыве возле судна в Красном море, примерно в 48 км от побережья Йемена. Тем временем британский энергетический гигант BP Plc (SPB: BP) принял решение приостановить все перевозки нефти через Красное море на фоне участившихся атак.

Ранее йеменские повстанцы пообещали, что будут нападать на все суда в Красном море, направляющиеся в Израиль, вне зависимости от того, кто ими владеет.

Между тем аналитики Goldman Sachs понизили прогноз средней цены нефти марки Brent на 2024 год на $10, до $70-90 за баррель. Банк также повысил прогнозы роста добычи в Штатах до 900 тыс. баррелей с 500 тыс. баррелей.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 19 декабря на 71,96 копейки, до 90,4162 руб./$1, и увеличил курс евро на 33,92 копейки, до 98,7578 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в понедельник поднялся на 72,88 копейки по отношению к пятнице и составил 90,4525 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК подрос на 57,67 копейки и составил 90,3659 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 736,695 млн, из которых $555,472 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 181,223 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 30,93 копейки, до 98,8089 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 24,28 копейки, до 98,7668 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR621,047 млн, из которых EUR197,079 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR423,968 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка выросли в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 15 декабря поднялась на 34 базисных пункта - до 15,73% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в понедельник относительно пятницы на 8 базисных пунктов - до 15,11% годовых, на 3 месяца - повысилась на 11 базисных пунктов, до 14,10% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 15 базисных пунктов, до 11,93% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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