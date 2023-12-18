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18 декабря 2023 года 19:45

Рынок акций РФ начал неделю с роста вслед за нефтью, раллировал на 23% "Соллерс"

Москва. 18 декабря. Рынок акций РФ начал неделю с ускорения роста вслед за нефтью (Brent превысила $78 за баррель) и на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок. Индекс МосБиржи превысил 3076 пунктов во главе с бумагами самой биржи и расписками Ozon; во "втором эшелоне" раллировали на 23% бумаги "Соллерса" на фоне новостей о начале продаж на российском рынке полноприводных пикапов Sollers ST6.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3076,26 пункта (+1,4%), индекс РТС - 1075,5 пункта (+1,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,9%.

Доллар к 18:50 МСК просел до 90,16 рубля (-0,11 рубля), днем курс поднимался до 90,76 руб./$1.

Подорожали акции "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+3,9%), расписки OZON (+3,4%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,3% и +0,9% "префы"), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,3%), акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,9% и +0,7% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,2%).

Подешевели акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-0,1%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, ценовой подъем в нефти, ускорившийся в течение дня, относительная слабость рубля и отложенный с конца предыдущей недели спрос инвесторов способствовали уверенному росту индекса МосБиржи.

Стоимость нефти подогревается ростом напряженности в ближневосточном регионе и сообщениями судоходных компаний о приостановке транспортировок через Красное море из-за угроз нападений. Во вторник из экономической статистики интерес представляют данные за ноябрь: в еврозоне индекс потребительских цен, в США - по числу новостроек. Совет директоров "Газпрома" рассмотрит инвестпрограмму на 2024 год, а СД "ЛУКОЙЛа" - бюджет на 2024-2026 годы. Состоится заседание наблюдательного совета ВТБ, в повестке вопрос о стратегических целях развития на 2024-2026 годы. Прогноз по индексу МосБиржи на 19 декабря - 3025-3125 пунктов, полагает Бахтин.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, российский рынок акций начал рождественское ралли.

Позитивную динамику можно связать с оптимистичными ожиданиями в отношении российской экономики по итогам 2023 года, а также с внешними сигналами о завершении цикла ужесточения ДКП ведущими мировыми центробанками. Рост может ознаменовать собой начало рождественского ралли. Покупкам российских активов способствуют достаточно стабильная ситуация на валютном рынке и растущие цены на нефть, считает аналитик.

В лидеры роста вышли акции "Соллерса", анонсировавшей скорое начало продаж собственного внедорожника, при поддержке общего восстановления на авторынке в России. Среди аутсайдеров оказались бумаги девелопера "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) (-0,6%), негативно реагирующие на повышение ключевой ставки ЦБ РФ, которое грозит ослаблением спроса на ипотеку для покупки жилья в новостройках.

Нефть Brent подорожала из-за проблем транспортировки по Красному морю, а также на фоне приостановки перевозки грузов через Суэцкий канал рядом крупнейших экспортеров. Прогноз для индекса МосБиржи на сессию 19 декабря - диапазон 3000-3100 пунктов, считает Мильчакова.

Как отмечает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко, индекс МосБиржи на прошлой неделе оттолкнулся от долгосрочной линии поддержки 2960 пунктов, а уже на этой продолжил отскок и торгуется в районе 3100 пунктов.

"Напряжение на российском рынке спало. В пятницу ЦБ РФ повысил ставку на 1 п.п., до 16% годовых. Данный сценарий можно назвать относительно позитивным, потому что инвесторами не исключалось более значительное повышение ставки. Банк России поднял ставку в ответ на сохраняющуюся высокую инфляцию. Кроме того, рынки акций поддержала растущая нефть и позитивная динамика на глобальных рынках", - отметил эксперт.

На текущей неделе активность торгов будет снижаться в преддверии католического Рождества. Инвесторы, вероятно, предпочтут зафиксировать часть позиций перед праздниками, тем более, что рынок в последнее время значительно вырос и преподнес подарок в виде "санта-ралли". В фокусе внимания - американский ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE), а также ВВП США. Замедление инфляции в очередной раз может подтолкнуть рынки вверх, так как инвесторы еще больше убедятся в начале смягчения монетарной политики в следующем году. Согласно динамике фьючерсов на изменение процентной ставки ФРС, с вероятностью 67% рынки ожидают в марте снижения ставки на 25 б.п., до 5,0-5,25% годовых, отмечает Кравченко.

По оценке начальника аналитического отдела Россельхозбанка Александра Фетисова, основным фактором роста котировок акций выступает не размер повышения ставки ЦБ РФ, а относительная уверенность в том, что фаза беспрерывного ужесточения подошла к концу и в 2024 году рынок ждет смягчение денежно-кредитных условий. Текущий рост котировок акций укладывается в рамки отскока в условиях закрытия "коротких" позиций после 3-недельного снижения, но говорить о возобновлении повышательного движения на рынке пока слишком рано, полагает аналитик.

Скорее всего, до конца года и в течение как минимум первого квартала более обоснованно ожидать бокового движения в рамках расширенного диапазона 3000-3280 пунктов по индексу МосБиржи. За повышением ключевой ставки ЦБ уже последовало повышение ставок по банковским депозитам, которые наравне с облигациями с переменной ставкой купона можно рассматривать в качестве главных альтернатив инвестирования в акции российских компаний и которые сейчас предлагают более выгодное соотношение риска и доходности, считает Фетисов.

Среди компаний потребительского сектора выделились ростом расписки MD Medical Group (ГК "Мать и дитя" (MOEX: MDMG)). На прошлой неделе совет директоров рассмотрел статус редомициляции компании и менеджмент подтвердил, что все документы для получения разрешения от кипрского регулятора для перерегистрации компании в САР о.Октябрьский Калининградской области готовы.

В транспортной отрасли повышенные объемы торгов показали бумаги ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+6,8%, объем 1,365 млрд рублей) и "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+3,3%, объем 1,356 млрд рублей). "Ожидаем, что положительная динамика ставок фрахта позитивно отразится на прибыли "Совкомфлота" в IV квартале и сохраняем бумагу в нашем списке ТОП-10", - отметил Фетисов.

"В целом на текущей неделе мы допускаем дальнейшее восстановление рынка до уровней сопротивления 3100-3120 пунктов по индексу МосБиржи", - считает представитель Россельхозбанка.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, бумаги "НоваБев Групп" (MOEX: BELU) (+5,5%, до 5415 рублей) выросли после новостей об одобрении акционерами дивидендов за 9 месяцев 2023 года в размере 135 руб. на акцию с дивидендной отсечкой 27 декабря и текущей доходностью 2,5%.

На зарубежных фондовых площадках в понедельник не наблюдалось единой динамики. Нейтральный макроэкономический фон способствует консолидации индексов после заключительных в этом году решений центральных банков, а также в преддверии выхода данных по инфляции в США. Индексы МосБиржи и РТС отвоевывают позиции в рамках коррекции от локальных минимумов, при этом ближайшими целями рублевого индикатора могут стать уровни 3080 и 3125 пунктов, считает Кожухова.

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, позитивный импульс был получен рынком еще утром в виде информации из Китая, где власти намерены стимулировать внутреннее потребление и инвестиции в промышленности. Соответственно, перспективы ключевого экспортного рынка для РФ распространяются и на российские активы. Плюс к этому, ожидания по действиям ЦБ РФ уже отыграны рынком, после этого заметно выросли объемы и остаются высокими в начале текущей недели.

Производитель автомобилей "Соллерс" вывел на рынок пикап Sollers ST6, акции компании отреагировали на новость ростом более чем на 20%. Совет директоров MDMG утвердил новую дивидендную политику: компания сможет направлять на выплату акционерам до 100% прибыли, также на дивиденды может направляться накопленная прибыль. Помимо этого руководство подготовило документы для редомициляции с Кипра в САР о.Октябрьский в Калининградской области.

На внешних рынках настроения инвесторов были испорчены пятничным выступлением президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, который сообщил, что никакого обсуждения снижения ставки ФРС пока быть не может. Статистика по Европе остается слабой, хотя это работает больше на повышение ожиданий разворота в политике ЕЦБ. Индекс деловых ожиданий Германии снизился до 84,3 пункта в декабре с 85,1 пункта в ноябре. Оценка текущей ситуации ухудшилась до 88,5 пункта с 89,4 пункта. Индекс делового климата упал до 86,4 пункта с 87,2 пункта. При этом по всем показателям ожидалось небольшое улучшение, отмечает аналитик.

Нефть дорожает из-за усложнения логистики нефти на фоне ситуации в Красном море. В первую очередь, ситуация связана с удлинением маршрутов танкеров из-за сокращения транспортировки через Суэцкий канал на фоне атак судов йеменскими хуситами. Как правило, путь через Суэцкий канал из арабских нефтедобывающих стран занимает около 17-18 дней, а путешествие вокруг Африки продлится уже 6 недель. Во-вторых, озвученная информация об итогах экономической конференции КПК позволяет предположить более активное стимулирование в Китае в следующем году. Главный фокус усилий властей будет направлен на стимулирование внутреннего потребления и инвестиций в промышленности, отмечает Кочетков.

В Азии в понедельник на рынках акций преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi подрос на 0,1%, китайский индекс Shanghai Composite снизился на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 1%), в Европе динамика смешанная (индекс FTSE вырос на 0,8%, CAC 40 и DAX просели на 0,3-0,7%), "плюсуют" США (индексы прибавили 0,1-0,4%).

Банк Японии подведет итоги своего очередного заседания во вторник. Ожидается, что регулятор сохранит ультрамягкую денежно-кредитную политику, при этом инвесторы будут ждать сигналов о возможном начале подъема процентной ставки, отмечает Trading Economics.

Краткосрочная ставка по депозитам коммерческих банков в японском ЦБ в данный момент составляет минус 0,1% годовых. Банк Японии - единственный из крупных мировых центробанков, сохраняющих ключевую ставку на отрицательном уровне.

В среду Народный банк Китая объявит размер ставки по кредитам первоклассным заемщикам (LPR) на один год и пять лет, которая в ноябре была сохранена на уровне 3,45% и 4,2% соответственно. Рынок ожидает новых стимулирующих мер на фоне признаков слабого спроса в стране, пишет Trading Economics.

На нефтяном рынке цены вечером в понедельник растут на фоне опасений перебоев в поставках сырья через Красное море в связи с атаками йеменских хуситов на морские суда; цена Brent локально поднималась к $79,5 за баррель.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $78,43 за баррель (+2,5% и -0,1% в пятницу), январская цена WTI - $73,2 за баррель (+2,5% и -0,2% в пятницу).

Администрация Суэцкого канала заявила, что "внимательно следит" за ситуацией после сообщения США о 14 сбитых в субботу ударных беспилотниках йеменских хуситов, выпущенных по торговым судам. Ряд судоходных компаний, включая A.P. Moeller-Maersk AS и Hapag-Lloyd, объявили о приостановке прохода своих судов через Красное море.

Тем временем, аналитики Goldman Sachs понизили прогноз средней цены нефти марки Brent на 2024 год на $10, до $70-90 за баррель. Банк также повысил прогнозы роста добычи в Штатах до 900 тыс. баррелей с 500 тыс. баррелей.

По итогам прошлой недели цена Brent выросла на 0,9%, WTI - на 0,3%. Обе марки завершили неделю в "плюсе" впервые с конца октября благодаря возросшим ожиданиям смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой в следующем году.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в росте лидировали акции "Соллерса" (+23,2%), "Ижстали" (MOEX: IGST) (+12,4%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+11,7%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+10,4%), ПАО "Артген" (+9,7%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+9,7%), ПАО "Инарктика" (MOEX: AQUA) (+8,7%), расписки MDMG (+7,9%).

"Соллерс" начал продажи на российском рынке полноприводных пикапов Sollers ST6 (аналог китайского JAC T6) в версии с бензиновым двигателем, сообщила пресс-служба группы.

Расписки MDMG поднялись к уровню почти месячной давности на новостях об утверждении советом директоров дивидендной политики компании, которая предусматривает возможность направления на дивиденды до 100% чистой прибыли по МСФО.

Акционеры "Новабев Групп" (+5,4%), одного из ведущих производителей алкогольной продукции в РФ, на собрании в субботу утвердили рекомендацию совета директоров о выплате дивидендов за 9 месяцев в размере 135 рублей на акцию, сообщила компания. Общая сумма дивидендов - 1,7 млрд рублей без учета выплаты дивидендов на казначейские акции. С учетом выплаченных дивидендов за первое полугодие 2023 года это составляет примерно 100% чистой прибыли компании по МСФО за 9 месяцев 2023 года. Рост дивидендных выплат на акцию по отношению к аналогичному периоду 2022 года составит 80%. Право на получение дивидендов имеют акционеры, включенные в реестр по состоянию на 27 декабря 2023 года.

Акции ПАО "Международный медицинский центр обработки и криохранения биоматериалов" (ПАО "ММЦБ" (MOEX: GEMA) ) (+0,5%) и бумаги его крупнейшего акционера - ПАО "Артген" - выросли в понедельник на корпоративных новостях "ММЦБ".

ПАО "ММЦБ", которое занимается хранением пуповинной крови и сопутствующих биоматериалов под брендом "Гемабанк", утвердило дивиденды за 9 месяцев 2023 года в размере 20 рублей на обыкновенную акцию. Об этом говорится в сообщении "Артген Биотех" (MOEX: ABIO), в портфель которой входит "Гемабанк". Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 25 декабря 2023 года. На 31 декабря 2022 года "Артген Биотех" являлся владельцем 81,63% "Гемабанка" (1 млн 218 тыс. 687 акций), еще 18,37% распределено между физлицами. Общая сумма, направленная на выплату дивидендов, может составить почти 30 млн рублей.

Кроме того, акционеры "Гемабанка" на внеочередном собрании утвердили решение о дроблении акций компании в соотношении 1:10. По итогам процесса 1 млн 492 тыс. 992 обыкновенные акции ММЦБ номиналом 10 коп. каждая будут конвертированы в 14 млн 929 тыс. 920 акций номиналом 1 коп.

Продолжили рост акции Совкомбанка (MOEX: SVCB) (+3,2%, до 12,9 рубля) после стартовавших в пятницу вторичных торгов бумагами после прошедшего IPO (цена размещения составила 11,5 рубля).

ПАО "Трубная металлургическая компания" (MOEX: TRMK) (+3,4%) уточнило финансовые результаты по РСБУ за 9 месяцев 2023 года. Согласно опубликованной в понедельник отчетности, за январь-сентябрь этого года ТМК получила прибыль в размере 39,1 млрд рублей вместо опубликованного ранее убытка по РСБУ в размере 8,6 млрд рублей без учета доходов от участия в других организациях.

"Расхождения связаны с методологией подсчета", - прокомментировали в компании, пояснив, что в опубликованной ранее версии не учитывались доходы от финансовых вложений, что допустимо "в соответствии с действующими нормативными документами, связанными с особенностями раскрытия информации".

Остальные опубликованные ранее финансовые результаты не изменились: выручка - 359 млрд рублей, валовая прибыль - 29,3 млрд рублей, прибыль от продаж - почти 18 млрд рублей, себестоимость продаж - 329,8 млрд рублей. Доходы от участия в других организациях компания оценила в 47,8 млрд рублей (в конце ноября этот показатель не был опубликован).

Подешевели акции "префы" МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-1,9%), акции "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (-0,8%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (-0,8%), "Группы ЛСР" (-0,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 61,96 млрд рублей (из них 12,35 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,51 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 4,88 млрд рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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