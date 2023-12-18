Российский рынок акций начал рождественское ралли - Freedom Finance Global

Российский рынок акций начал рождественское ралли, полагает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Торги 18 декабря на российских фондовых площадках проходили в уверенном плюсе, - пишет эксперт. - Позитивную динамику мы связываем с оптимистичными ожиданиями в отношении российской экономики по итогам 2023 года, а с внешними сигналами о завершении цикла ужесточения ДКП ведущими мировыми центробанками. Сегодняшний рост может ознаменовать собой начало рождественского ралли. Покупкам российских активов способствуют достаточно стабильная ситуация на валютном рынке и растущие цены на нефть. Наш прогнозный диапазон для индекса Мосбиржи на сессию 19 декабря составляет 3000-3100 пунктов".

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