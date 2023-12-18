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18 декабря 2023 года 18:30
"ВТБ Мои Инвестиции" обновили топ-10 российских акций
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, включив в число фаворитов бумаги "НоваБев", "Южуралзолото", "АЛРОСА" и "Совкомфлота", сообщается в пресс-релизе брокера. При этом аналитики исключили из списка депозитарные расписки X5 Retail, TCS Group, Ozon и акции "Яндекса" ввиду риска дополнительного предложения по итогам редомициляции. "Мы добавляем акции "Южуралзолота" на фоне запуска проектов и ожиданий роста цен на золото. Также на фоне возобновления экспорта, ожиданий сильных новогодних продаж и восстановления цен на алмазы в начале 2024 года мы включили в нашу подборку бумаги "АЛРОСА", - отмечает инвестиционный стратег брокера "ВТБ Мои Инвестиции" Станислав Клещев. Кроме того, в ожидании публикации сильных финансовых результатов в январе, эксперты брокера ВТБ добавили в число фаворитов акции "НоваБев". Аналитики прогнозируют ежегодные темпы роста выручки компании на уровне 15% в 2024-27 годах, а потенциальная дивдоходность её акций в 2024 году может составить 19%. Также стратеги "ВТБ Мои Инвестиции" включили в подборку самых перспективных акций бумаги "Совкомфлота". Решение было принято в связи с выплатами промежуточных дивидендов и включением акций в индекс Мосбиржи. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ТОП-АНАЛИТИКА
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