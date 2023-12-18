Сохранение ставки ЦБР на текущем уровне или ее подъем в дальнейшем равновероятны - инвестбанк "Синара"

Сохранение ключевой ставки Банка России на текущем уровне (16%) или ее повышение в дальнейшем пока равновероятны, считает эксперт инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин.

"Бюджетное стимулирование, инфляция в стабильных компонентах, рост кредитования опережают ожидания ЦБ РФ, что привело к повышению ключевой ставки до 16% годовых. Важно, что регулятор не стал менять нейтральный сигнал пресс-релиза относительно будущей денежно-кредитной политики. Это означает равную вероятность сохранения в дальнейшем ставки на текущем уровне либо ее повышения", - пишет аналитик в комментарии.

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