Рубль днем умеренно дешевеет к основным валютам после роста в ожидании решения ЦБ по ключевой ставке

Москва. 16 декабря. Доллар США, евро и китайский юань умеренно повышаются на Московской бирже днем в понедельник. Рубль немного дешевеет к бивалютной корзине, корректируясь вниз после роста, который предшествовал решению Банка России повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.), до 16%.

Курс доллара США составил 90,55,73 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 27,75 копейки выше закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 98,87 руб./EUR1, подорожав на 24 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 26,06 копейки, до 94,3 руб. Курс китайского юаня подрос на 2,45 копейки - до 12,67 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно дешевеет к основным валютам в ходе дневных торгов, корректируясь вниз после пятничного заседания совета директоров Банка России, на котором вновь была повышена ключевая ставка. ЦБ РФ повысил ставку на 100 б.п., до 16%, и это было ожидаемо рынком. При этом участники рынка анализируют свежую статистику относительно состояния российского бюджета.

Доходы федерального бюджета РФ, согласно оперативным данным сайта "Электронный бюджет" на середину декабря, составили 26 трлн 219,6 млрд рублей, превысив, таким образом, заложенные в законе о бюджете на этот год 26 трлн 130,3 млрд рублей.

В пакете документов, которые вносились в парламент вместе с проектом бюджета РФ на 2024-2026 годы, содержалась оценка возможного исполнения доходов в текущем году на уровне порядка 28,7 трлн рублей.

Доходы бюджета в январе-ноябре, по предварительной оценке Минфина, составили 25,963 трлн рублей, дефицит был на уровне 878 млрд рублей, или 0,5% ВВП.

Министр финансов РФ Антон Силуанов в конце ноября отмечал, что дополнительные ненефтегазовые доходы "поступают очень неплохо". "Экономика работает, и темпы роста позволяют нам говорить и о более высоких доходах бюджета", - говорил он, комментируя оценку уровня дефицита по итогам года.

Согласно действующему закону о бюджете, на 2023 год запланирован дефицит в размере около 2,9 трлн рублей, или 2% ВВП. В конце сентября Силуанов заявил, что дефицит может быть и меньше 2%, а в начале октября президент РФ Владимир Путин назвал еще более оптимистичную оценку - в районе 1%. В конце ноября министр финансов подтвердил ожидания на уровне около 1% ВВП.

Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ с момента введения "курсовых" экспортных пошлин 1 октября 2023 года собрала с компаний-экспортеров 117 млрд рублей, сообщил врио главы ФТС Руслан Давыдов в интервью телеканалу "Россия 24".

Давыдов напомнил, что решение о введении пошлины, привязанной к курсу доллара, на широкий круг несырьевых товаров было направлено на стабилизацию курса рубля и ценовой ситуации на внутреннем рынке. По словам врио главы ФТС, на момент введения пошлины экспортные поставки за рубеж с учетом курсовых разниц были гораздо привлекательнее для компаний, чем поставки на внутренний рынок.

Привязанная к курсу рубля экспортная пошлина на широкий перечень товаров была введена правительством с 1 октября 2023 года и будет действовать до конца 2024 года. Ставка пошлины при курсе 80-85 руб. за доллар США составляет 4%, при 85-90 руб./$ - 4,5%, при 90-95 руб./$ - 5,5%, при 95 руб. /$ и более - 7%.

Пара рубль/доллар, скорее всего, перейдет к консолидации у отметки 90 руб./$1 в начале текущей недели, полагает эксперт Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Технически откат рубля в конце прошлой недели, а также близость экспирации валютных деривативов допускают отскок курса доллара в диапазон 91-92 руб./$1, - считает аналитик банка. - По нашему мнению, скорее, он требует поддержки со стороны внешнего фона и будет носить, если состоится, локальный характер. Однако, на наш взгляд, более вероятным сценарием выглядит все же дальнейшее улучшение ситуации на рынке нефти. В условиях постепенной активизации продаж со стороны экспортеров ввиду приближения даты налоговых выплат (28 декабря) развитие роста нефтяных котировок будет способствовать, скорее, переходу в начале недели пары доллар-рубль к консолидации у отметки 90 руб./$1. В дальнейшем по-прежнему склонны ожидать перехода доллара в 85-90 руб./$1, наш целевой диапазон на конец года".

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 88,5-90,5 руб./$1, по паре евро/рубль - 97,5-99,5 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"В числе позитивных факторов для рубля - приближение пика декабрьских налоговых выплат, - указывает эксперт. - Так что поддержать его способен спрос экспортеров на рублевую ликвидность, который в ближайшие дни будет двигаться по нарастающей. При этом от повышения ключевой ставки регулятором значительной поддержки в краткосрочной перспективе рублю ожидать не стоит. Однако ее рост в любом случае повысит спрос на рублевые депозиты и, как результат, на саму национальную валюту. Рубль все еще находится под давлением геополитических и инфляционных рисков".

Цены на нефть продолжают расти днем в понедельник на фоне атак на суда в Красном море.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 МСК составляет $77,45 за баррель, что на 1,19% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,1%, до $72,2 за баррель.

По итогам прошлой недели цена Brent выросла на 0,9%, WTI - на 0,3%. Обе марки завершили неделю в плюсе впервые с конца октября.

Администрация Суэцкого канала заявила, что "внимательно следит" за ситуацией после сообщения США о 14 сбитых в субботу ударных беспилотниках йеменских хуситов, выпущенных по торговым судам. Ряд судоходных компаний, включая A.P. Moeller-Maersk AS и Hapag-Lloyd, объявили о приостановке прохода своих судов через Красное море.

Аналитики Goldman Sachs понизили прогноз средней цены нефти марки Brent на 2024 год на $10, до $70-90 за баррель. Банк также повысил прогнозы роста добычи в Штатах до 900 тыс. баррелей с 500 тыс. баррелей.