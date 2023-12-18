Вероятно сохранение ставки ЦБ РФ на уровне 16% до заседания в июле 2024г - "БКС МИ"

Вероятно сохранение текущего уровня ключевой ставки Банка России (16% годовых) до заседания в июле 2024 года, считают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Илья Федоров и Анатолий Трифонов.

"ЦБ повысил ключевую ставку на 100 б.п. (до 16%) по итогам декабрьского заседания. Решение совпало с нашим прогнозом и консенсусом. Регулятор не обозначил четкие сроки начала перехода к смягчению денежно-кредитной политики, стандартно отметив, что повышенные ставки будут сохраняться продолжительное время. Мы считаем, что рост инфляции начнет устойчиво замедляться не ранее второго квартала следующего года, в конце которого ЦБ может пойти на первое снижение ставки. Во 2П24 регулятор будет активнее снижать ставку, однако среднее значение за год все же останется на уровне 14,1%. Вместе с тем мы считаем, что ЦБ не удастся достигнуть таргета по инфляции, и ИПЦ к концу 2024 года снизится только до 5%", - пишут эксперты в обзоре.

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