Длительный период высокой ставки делает более привлекательными ОФЗ-ПК - инвестбанк "Синара"

Длительный период высокого уровня ключевой ставки Банка России делает более привлекательными рублевые гособлигации с плавающей, а не фиксированной ставкой, говорится в комментарии эксперта инвестиционного банка "Синара" Сергея Коныгина.

" Инфляция остается высокой, опережая наши ожидания и не демонстрируя признаков замедления, поэтому полагаем, что показатель может пробить потолок ожиданий регулятора на 2023 год (7,5% г/г). В сценарии перегретой экономики высокая инфляция в 2024 году сохранится, превосходя целевой показатель ЦБ РФ в 4%. Полагаем, Банк России станет поддерживать жесткую денежно-кредитную политику для возврата инфляции к 4% (то есть либо продолжит увеличивать ставку, либо оставит ее на текущем уровне до 2П24). В условиях высоких в среднесрочной перспективе ставок мы отдаем предпочтение долговым инструментам с плавающим, а не фиксированным купоном", - указывает аналитик.

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