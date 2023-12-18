"БКС МИ" подтверждает позитивную оценку бумаг Etalon

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает позитивную оценку перспектив цены бумаг (GDR) Etalon с прогнозной стоимостью на уровне 130 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре аналитиков.

"Одобрение акционерами редомициляции в РФ с Кипра уберет инфраструктурные ограничения. Решение во многом ожидаемое, но все равно позитивное. Перерегистрация позволит эмитенту вернуться к выплате дивидендов. Подтверждаем наш позитивный взгляд, целевая цена - на уровне 130 рублей за штуку на горизонте года", - указывают эксперты инвесткомпании.

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