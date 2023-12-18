Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций China Resources Land

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций China Resources Land, сообщается в обзоре аналитиков.

"Акции эмитента в понедельник скорректировались в стоимости вниз на 2,9% после пятничного роста на 5,7%: инвесторы пытаются оценить потенциальный эффект новых мер по смягчению условий выдачи ипотеки в Пекине и Шанхае, на которые у компании приходится около 3% проектов", - отмечают эксперты.

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