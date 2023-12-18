Текущий цикл ужесточения ДКП ЦБ РФ, скорее всего, подошел к концу - Райффайзенбанк

Текущий цикл ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России, скорее всего, подошел к концу, считают аналитики Райффайзенбанка.

"На декабрьском заседании сигнал на будущее ожидаемо остался ненаправленным, ЦБ не указывает ни на планы по дополнительному ужесточению, ни на начало цикла смягчения. Перед достаточно большим перерывом до следующего заседания, регулятор занимает выжидательную позицию. Мы полагаем, что ЦБ пока планирует закончить цикл ужесточения на текущем уровне ключевой ставки (16% годовых), это заложено и в ожиданиях рынка. Нейтрализация ДКП вряд ли начнется раньше середины 2024 года, - пишут эксперты в комментарии. - Среди рисковых сценариев мы видим еще одно повышение в феврале. Источником неопределенности остаются проинфляционные риски (возможные социальные бюджетные выплаты, высокие инфляционные ожидания, потребительский оптимизм). Также мы уточнили прогнозную динамику инфляции с учетом актуальных данных. Несмотря на повышенную ценовую динамику сейчас и, скорее всего, в 1П24, ждем ее стабилизации вблизи цели ЦБ (4,0...4,5% г/г к концу 2024 года)".

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