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Главная  /  Мнения аналитиков  /  "Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею: продавать бумаги Норникеля с целью 16000 руб
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18 декабря 2023 года 15:42

"Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею: продавать бумаги Норникеля с целью 16000 руб

"Газпромбанк Инвестиции" досрочно закрыл торговую идею "продавать бумаги ГМК "Норильский никель" с целью 16000 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования на декабрь 2023 года, открытую 13 ноября 2023 года, из-за вероятности реализации риска роста цен на палладий, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Итоговая доходность за месяц составила 3% без учета комиссии, отмечают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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