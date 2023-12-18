"Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею: продавать бумаги Норникеля с целью 16000 руб

"Газпромбанк Инвестиции" досрочно закрыл торговую идею "продавать бумаги ГМК "Норильский никель" с целью 16000 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования на декабрь 2023 года, открытую 13 ноября 2023 года, из-за вероятности реализации риска роста цен на палладий, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Итоговая доходность за месяц составила 3% без учета комиссии, отмечают эксперты.

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