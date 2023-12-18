Вопрос снижения ставки ЦБР может быть рассмотрен не раньше 2П24 - "Велес Капитал"

Вопрос о снижении ключевой ставки ЦБ РФ может быть рассмотрен не раньше второго полугодия 2024 года, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко.

"Банк России повысил ключевую ставку на 100 б.п. (до 16% годовых). Решение совпало с ожиданиями большинства участников рынка. Основным сигналом заседания и комментариев руководства ЦБ мы видим формулировки о необходимости поддерживать жесткую денежно-кредитную политику продолжительный период времени. В этих условиях мы не исключаем, что вопрос о снижении ключевой ставки может быть рассмотрен не раньше второго полугодия 2024 года", - отмечает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.