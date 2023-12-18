"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Etalon с целью 95,5 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Etalon Group с целью 95,5 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 21,7%, стоп-приказ: 66 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

15 декабря акционеры компании приняли решение провести редомициляцию с Кипра в специальный административный район на острове Октябрьский Калининградской области, напоминают аналитики. При этом компания будет зарегистрирована в качестве правопреемника в форме международного публичного акционерного общества (МКПАО) и получит другое название.

"С технической точки зрения бумага находится в растущем тренде и двигается к сильному уровню сопротивления. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 66 руб. риск на портфель составит 0,79%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,37", - указывают в "Финаме".

Группа "Эталон" - российская компания, работающая в сфере девелопмента и строительства.

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