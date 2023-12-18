"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Crocs с целью $140

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Crocs Inc. с целью $140 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 30,7%, стоп-приказ: $94,4, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Судя по последнему отчету, вышедшему в начале ноября, операционная рентабельность компании составляет около 26%. Это один из наиболее высоких показателей по всей отрасли, указывают аналитики.

"С технической точки зрения среднесрочный нисходящий тренд сломлен, высока вероятность зарождения восходящего тренда, - отмечают в "Финаме". - При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне $94,4 риск на портфель составит 0,95%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,59".

Crocs - американская компания, занимающаяся дизайном, разработкой и распространением повседневной обуви и аксессуаров на каждый день.

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