ОФЗ с плавающей ставкой - оптимальное соотношение риска и доходности на данный момент - УК "Первая"

Выпуски ОФЗ с переменными ставками купонов являются оптимальным соотношением риска и доходности на данный момент, полагает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая" Антон Пустовойтов.

По мнению эксперта, на локальном рынке рублевого долга в фокусе участников рынка останутся данные по инфляции и инфляционным ожиданиям, аукционам Минфина и динамике курса национальной валюты.

"По итогам прошедшего заседания ЦБ повторил сигнал о необходимости поддержания жестких денежно-кредитных условий в течение длительного времени для возращения инфляции к целевому уровню, - напоминает Пустовойтов. - При этом Э. Набиуллина сообщила, что регулятор близок к пику ставки, но дальнейшие решения будут зависеть от выходящих данных, а уже произошедшее ужесточение ДКП способствует притоку средств на депозиты и замедляет темпы кредитования, однако наличие льготных программ замедляет трансмиссионный механизм. По мнению ЦБ, основным ограничением в экономике остаются трудовые ресурсы, поскольку текущий уровень безработицы заметно ниже естественного уровня. С учетом этого, мы продолжаем сохранять позиции в выпусках с плавающей ставкой ввиду оптимального соотношения риска и доходности на текущий момент".

Также эксперт продолжает следить за котировками на долговом рынке и выходящими макроданными и в ближайшие месяцы будет оценивать целесообразность добавления в портфели среднесрочных облигаций.

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