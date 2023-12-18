Рынок акций РФ имеет все основания завершить год на позитивной ноте - "Солид Брокер"

Рынок акций РФ имеет все основания завершить год на позитивной ноте, полагают аналитики "Солид Брокер".

"Сразу после объявления решения ЦБ РФ рынок акций начал расти, - отмечают эксперты. - Почему так? Дело в том, что даже несмотря на консенсус аналитиков, участники рынка зачастую закладывают более негативный сценарий перед объявлением решения и распродают маржинальные позиции для снижения риска. Если, как в нашем случае, ЦБ поднял ставку неагрессивно, причем сигнал о будущем решении был нейтральным, то рынком это в принципе воспринимается как умеренный позитив. В такой ситуации в первую очередь нужно следить за длинными ОФЗ. Мы считаем, что сейчас имеет смысл начать формировать позиции в этих бумагах. Также в связи с разблокировкой средств после IPO Совкомбанка у рынка появилась свободная ликвидность, которая может пойти как в длинные ОФЗ, так и на рынок акций. Поэтому есть все основания закончить год на позитивной ноте".

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