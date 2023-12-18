"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает позитивную оценку среднесрочных перспектив цены акций "ФосАгро", говорится в обзоре инвесткомпании.

"Акционеры "ФосАгро" проголосовали за дивиденды сразу за 2К23 и 3К23 в размере 291 рубль на акцию с дивидендной доходностью 4,4%, - напоминает аналитик Дмитрий Булгаков. - Ранее выплата за 2К23 не была одобрена акционерами, по всей видимости, из-за ситуации с экспортными пошлинами. Дата закрытия реестра - 25 декабря. Возобновление выплат означает адаптацию компании к новым реалиям. Экспортная пошлина в размере 10% будет действовать до конца 2024 года. Важно отметить, что квартальные выплаты (после паузы) снова становятся прогнозируемыми. Мы сохраняем позитивный взгляд на способность "ФосАгро" зарабатывать в среднесрочной перспективе".

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