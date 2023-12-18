Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Intel и General Motors

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Intel Corp. и General Motors, сообщается в обзоре аналитиков.

"Intel представила новые процессоры Intel Core Ultra c ИИ-ускорителем. В продажу новинка уже поступила, а более широкий ассортимент станет доступным в 2024 году. Новость, на наш взгляд, умеренно позитивна для бумаг эмитента, поскольку запуск нового процессора ожидался рынком, - пишут эксперты. - General Motors в четверг уволила почти четверть сотрудников подразделения по производству беспилотных автомобилей Cruise из-за нарушения правил безопасности. Cruise, по данным эмитента, принесет около $1 млрд выручки в 2025 году с потенциалом увеличения до $50 млрд к 2030 году (порядка 20% от общей прогнозируемой нами выручки компании). Мы считаем, что восстановление бизнеса по производству беспилотных автомобилей по-прежнему находится под вопросом".

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