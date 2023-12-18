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18 декабря 2023 года 11:31

Рынок акций РФ утром превысил 3060п по индексу МосБиржи и вернулся к уровню недельной давности на фоне роста нефти

Москва. 18 декабря. Рынок акций РФ утром в понедельник продолжил подъем по большинству blue chips на фоне улучшения внешней нефтяной конъюнктуры (нефть Brent поднялась к $77 за баррель), умеренного ослабления рубля и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок. Индекс МосБиржи превысил 3060 пунктов и вернулся к уровню недельной давности.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3062,12 пункта (+0,9%), индекс РТС - 1067,74 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,5%.

Доллар подрос до 90,34 рубля (+0,07 рубля).

Подорожали акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,8%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,8%), бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,6%), "Газпрома" (+1,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+0,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5% и +0,3% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,2% и +0,7% "префы"), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,2%).

Ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков полагает, что рост рынка акций РФ стимулирует дорожающая нефть на фоне ситуации в Красном море. С другой стороны, внешние рынки акций преимущественно снижаются на фоне "ястребиных" заявлений президента ФРБ Нью-Йорка и ожиданий слабости китайской экономики.

Кроме того, внешние рынки показали существенный рост перед заседанием ФРС, которое состоялось на прошлой неделе, но дальнейшее повышение уже не кажется логичным. Однако для российского рынка более важным являются котировки нефти и динамика рубля, полагает аналитик.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", индекс МосБиржи по-прежнему зажат в широкой боковой формации с нижней поддержкой у 3000 пунктов и верхним сопротивлением 3300 пунктов. Торговля в текущем диапазоне может продолжиться до конца декабря. На американском рынке торговая активность будет снижаться, так как текущая неделя считается в штатах предпраздничной.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI сохраняют курс на район важных краткосрочных сопротивлений $78,5 и $73,6 за баррель соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), закрепление выше которых может сигнализировать о завершении краткосрочного "медвежьего" тренда и откроет дорогу к $84,6 и $80 за баррель (верхние полосы Боллинджера дневных графиков). Поддержку ценам оказывает ослабление доллара, а также затруднение навигации в Красном море из-за атак йеменских хуситов. Кроме того, на этой неделе западные страны намерены обсудить более тщательный контроль за соблюдением потолка цен на нефть для РФ.

Индекс МосБиржи превысил сопротивление 3050 пунктов, что дает надежду на возвращение рынка как минимум в район 3125 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Долларовый РТС превысил сопротивление 1060 пунктов, несмотря на сдержанное ослабление рубля.

Помимо растущей нефти локальным позитивом для российских акций выступает предполагаемое завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ. Во вторник совет директоров "Газпрома" проведет заседание по инвестпрограмме на 2024 год, в рамках которого возможны комментарии в отношении дивидендов. Вряд ли выплаты газового гиганта будут столь же впечатляющими, что годом ранее, но на данный момент "Газпром" (MOEX: GAZP) не отказывался от возможности дивидендов, как минимум создавая на рынке интригу, отмечает Кожухова.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи в понедельник будет двигаться в диапазоне 3020-3080 пунктов.

Отскок рынка акций вверх в пятницу внушает надежду на постепенное восстановление. Однако стоит понимать, что ЦБ РФ все же поднял ставку, и на данный момент нет уверенности в том, когда именно регулятор начнет ее снижать. На этом фоне стоит с осторожностью подходить к открытию новых позиций. Из отдельных акций можно отметить бумаги "Норникеля", которые еще неделю будут торговаться с дивидендами, к тому же за последние восемь дней стоимость палладия выросла на 26%.

ЦБ РФ, повысив ставку до 16% годовых, дал понять, что цикл ужесточения ДКП близок к завершению. Именно это стало триггером для сильного роста российского рынка в пятницу, считает Головинов.

В США в пятницу индексы акций выросли на 0,2-0,4%, незначительно изменился S&P 500 (-0,01%), при этом индикаторы зафиксировали рост по итогам седьмой недели подряд, чего не наблюдалось с 2017 года.

За неделю все три основных фондовых индекса США выросли примерно на 2% на фоне возросшего аппетита к рисковым активам в конце года. Этот аппетит во многом вызван результатами декабрьского заседания Федеральной резервной системы, которая теперь прогнозирует снижение ставок в 2024 году.

В Азии в понедельник на рынках акций преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi подрос на 0,1%, китайский индекс Shanghai Composite снизился на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 1%), в Европе динамика смешанная (индекс FTSE вырос на 0,3%, CAC 40 и DAX просели на 0,1-0,4%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,2%).

Банк Японии подведет итоги своего очередного заседания во вторник. Ожидается, что регулятор сохранит ультрамягкую денежно-кредитную политику, при этом инвесторы будут ждать сигналов о возможном начале подъема процентной ставки, отмечает Trading Economics.

Краткосрочная ставка по депозитам коммерческих банков в японском ЦБ в данный момент составляет минус 0,1% годовых. Банк Японии - единственный из крупных мировых центробанков, сохраняющих ключевую ставку на отрицательном уровне.

В среду Народный банк Китая объявит размер ставки по кредитам первоклассным заемщикам (LPR) на один год и пять лет, которая в ноябре была сохранена на уровне 3,45% и 4,2% соответственно. Рынок ожидает новых стимулирующих мер на фоне признаков слабого спроса в стране, пишет Trading Economics.

На нефтяном рынке цены утром в понедельник растут на фоне опасений перебоев в поставках сырья через Красное море в связи с атаками йеменских хуситов на морские суда.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $77,0 за баррель (+0,6% и -0,1% в пятницу), январская цена WTI - $71,87 за баррель (+0,6% и -0,2% в пятницу).

Администрация Суэцкого канала заявила, что "внимательно следит" за ситуацией после сообщения США о 14 сбитых в субботу ударных беспилотниках йеменских хуситов, выпущенных по торговым судам. Ряд судоходных компаний, включая A.P. Moeller- Maersk AS и Hapag-Lloyd, объявили о приостановке прохода своих судов через Красное море.

Красное море "является одним из важных направлений морских поставок нефти", на которое приходится порядка 10% глобальных потоков, говорит управляющий директор Velandera Energy Partners Маниш Радж.

По итогам прошлой недели цена Brent выросла на 0,9%, WTI - на 0,3%. Обе марки завершили неделю в "плюсе" впервые с конца октября благодаря возросшим ожиданиям смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой в следующем году.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+8,7%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (+8,2%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+7,7%), ПАО "Генетико" (MOEX: GECO) (+7,3%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+5,2%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+4,7%), "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (+5%) и банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+4,5%).

Продолжили рост акции Совкомбанка (MOEX: SVCB) (+3,4%, до 12,93 рубля) после стартовавших в пятницу вторичных торгов бумагами после прошедшего IPO (цена размещения составила 11,5 рубля).

Подешевели акции "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (-2,3%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-0,4%), ПАО "Хендерсон" (SPB: HNFG) (-0,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 17,69 млрд рублей (из них 5,22 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,59 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,53 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH)).


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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