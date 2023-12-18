Главные события недели - SberCIB

Ожидается различная макростатистика, в том числе еженедельные данные по заявкам на пособия по безработице в США, на текущей неделе, отмечают аналитики SberCIB Investment Research.

18 декабря:

- Индекс делового климата Ifo в Германии на декабрь.

19 декабря:

- Объем строительства новых домов в США в ноябре.

20 декабря:

- ИЦП в России и Германии в ноябре;

- Индекс доверия потребителей Conference Board в декабре;

- Продажи на вторичном рынке жилья в США в ноябре;

- Индекс потребительского климата Германии Gfk на январь.

21 декабря:

- Еженедельная статистика по заявкам на пособия по безработице в США.

22 декабря:

- Ценовой индекс расходов на личное потребление в США в ноябре;

- Число выданных разрешений на строительство и продажи нового жилья в США в ноябре;

- Заказы на товары длительного пользования в США в ноябре.

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