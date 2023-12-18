Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 88,5-90,5 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 88,5-90,5 руб./$1, по паре евро/рубль - 97,5-99,5 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"В числе позитивных факторов для рубля - приближение пика декабрьских налоговых выплат, - указывает эксперт. - Так что поддержать его способен спрос экспортеров на рублевую ликвидность, который в ближайшие дни будет двигаться по нарастающей. При этом от повышения ключевой ставки регулятором значительной поддержки в краткосрочной перспективе рублю ожидать не стоит. Однако ее рост в любом случае повысит спрос на рублевые депозиты и, как результат, на саму национальную валюту. Рубль все еще находится под давлением геополитических и инфляционных рисков. Тем временем среди положительных для евро новостей - сохранение ЕЦБ всех трех ключевых процентных ставок на прежнем уровне на фоне замедления инфляции в еврозоне в последние месяцы".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.