Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 3020-3080п в понедельник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 3020-3080 пунктов в течение фондовой сессии понедельника, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Отскок в пятницу внушает надежду на постепенное восстановление российского рынка. Однако стоит понимать, что ЦБ все же поднял ставку и на данный момент нет уверенности в том, когда именно регулятор начнет ее снижать. На этом фоне, как мы считаем, стоит с осторожностью подходить к открытию новых позиций. Из отдельных акций можно отметить бумаги ГМК "Норильский никель". Во-первых, еще неделю они будут торговаться с дивидендом. Во-вторых, за последние восемь дней стоимость палладия выросла на 26%", - указывает эксперт в комментарии.

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