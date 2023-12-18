Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 16 декабря. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, а также итогов пятничного заседания ЦБ РФ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Центральным событием пятницы стало заседание Банка России, на котором ключевая ставка была повышена с 15% до 16% годовых. ЦБ РФ будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. Согласно прогнозу Банка России, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

"Текущее инфляционное давление остается высоким. По итогам 2023 года годовая инфляция ожидается вблизи верхней границы прогнозного диапазона 7,0-7,5%. При этом рост ВВП в 2023 году, по оценке Банка России, сложится выше октябрьского прогноза и превысит 3%. В отдельных сегментах кредитного рынка появились признаки замедления активности, однако общие темпы роста кредитования по-прежнему остаются высокими. Повысились инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий. Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике", - говорилось в сообщении регулятора.

Американские фондовые индексы завершили преимущественно в плюсе торги в пятницу и зафиксировали рост по итогам седьмой недели подряд, чего не наблюдалось с 2017 года. За прошлую неделю все три основных фондовых индекса США выросли примерно на 2% на фоне возросшего аппетита к рисковым активам в конце года. Этот аппетит во многом вызван результатами декабрьского заседания Федеральной резервной системы, которая теперь прогнозирует снижение ставок в 2024 году.

Между тем рост индексов в пятницу сдержали заявления главы Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джона Уильямса о том, что Федрезерв в данный момент даже не обсуждает вопрос снижения процентных ставок. "На самом деле сейчас мы не говорим про снижение ставки, - сказал Уильямс в интервью CNBC. - Мы сфокусированы на том, достигла ли денежно-кредитная политика достаточно ограничительного уровня, чтобы обеспечить возврат инфляции к 2%. Это главный вопрос для нас".

Тем временем объем промышленного производства в США в ноябре вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила ФРС. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,3%.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются в понедельник, инвесторы ждут заседаний центробанков на этой неделе. Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,4%, гонконгский Hang Seng - 1%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 уменьшился 0,2%. Японский индекс Nikkei 225 снизился по итогам торгов на 0,64%. Банк Японии подведет итоги своего очередного заседания во вторник. Ожидается, что регулятор сохранит ультрамягкую денежно-кредитную политику, при этом инвесторы будут ждать сигналов о возможном начале подъема процентной ставки. Южнокорейский индекс Kospi растет на 0,2%.

В свою очередь цены на нефть повышаются в понедельник на фоне опасений перебоев в поставках сырья через Красное море в связи с атаками йеменских хуситов на морские суда. Администрация Суэцкого канала заявила, что "внимательно следит" за ситуацией после сообщения США о 14 сбитых в субботу ударных беспилотниках йеменских хуситов, выпущенных по торговым судам. Ряд судоходных компаний, включая A.P. Moeller- Maersk AS и Hapag-Lloyd объявили о приостановке прохода своих судов через Красное море.

На этом фоне стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $77,08 за баррель, что на 0,69% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты подешевели на 0,1%, до $76,55 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на 0,76%, до $71,97 за баррель. В пятницу контракты снизились в цене на 0,2%, до $71,43 за баррель.

По итогам прошлой недели цена Brent выросла на 0,9%, WTI - на 0,3%. Обе марки завершили неделю в плюсе впервые с конца октября благодаря возросшим ожиданиям смягчения денежно-кредитной политики ФРС США в следующем году.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 15 декабря лишь слегка снизилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 16,758 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,083 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост, отыгрывая заявление ЦБ РФ о возможном завершении текущего цикла ужесточения денежно-кредитной политики после повышения ключевой ставки до 16% годовых на заседании 15 декабря.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в пятницу вырос на 0,52% и составил 105,27 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,54%, поднявшись до 864,9 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ВЭБ.РФ-21" (+1,57%), "Автодор-003Р-02" (+1,28%), "Новотранс-001Р-03" (+1,14%) и "Почта России БО-002P-01" (+1,06%), а в лидерах снижения - облигации "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (-0,22%) и "МТС-001P-09" (-0,07%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ИЭК Холдинг" завершило размещение годовых облигаций серии 001Р-02 объемом 2 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 12 декабря. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 16,25% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 17,52%. Купоны ежемесячные.

ООО "ДОМ.РФ ипотечный агент" 19 декабря начнет размещение выпуска 10-летних облигаций серии БО-001P-42. Размещение продлится три рабочих дня. Номинальная стоимость бондов - 1 тыс. рублей. Остальные параметры эмиссии пока не раскрываются. По займу предусмотрено обеспечение в форме поручительства от ДОМ.РФ. Дата погашения выпуска - 28 сентября 2033 года.

ООО "ВсеИнструменты.ру" 21 декабря с 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать книгу заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом не менее 2 млрд рублей. Купоны по выпуску переменные и ежемесячные, будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ + спред. Ориентир спреда - 2,5%. Минимальная сумма заявки на покупку биржевых облигаций при первичном размещении - 1,4 млн рублей. Техразмещение запланировано на 25 декабря. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Мосбиржа в ноябре 2022 года зарегистрировала программу облигаций ООО "ВсеИнструменты.ру" серии 001P объемом 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 13-го купона облигаций серии БО-П04 в размере 19,5% годовых. Размещение 10-летних облигаций номинальным объемом 350 млн рублей началось 25 декабря 2020 года и закончилось 21 сентября 2021 года. Купоны по выпуску квартальные. Ставка текущего купона - 14,5% годовых.