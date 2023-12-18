Бумаги Etalon могут быть интересны к покупке после редомициляции - ПСБ

Бумаги девелопера Etalon могут быть интересны к покупке после редомициляции, сообщается в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Лауры Кузнецовой.

"Акционеры Etalon на внеочередном собрании акционеров в пятницу, 15 декабря 2023 года, приняли решение о редомициляции компании с Кипра в специальный административный район (САР) на острове Октябрьский (Калининградская область). Это положительная новость для инвесторов, так как эмитент сможет вернуться к выплате дивидендов. Однако сам процесс небыстрый и занимает порядка шесть-восемь месяцев. Бумаги компании отреагировали на новость ростом. Ранее Etalon сообщил о рекордных продажах по итогам ноября текущего года (14,8 млрд руб.). После редомициляции бумаги девелопера могут быть интересными к покупке".

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