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18 декабря 2023 года 09:11

Уолл-стрит завершила в плюсе седьмую неделю подряд

Уолл-стрит преимущественно выросла на торгах в прошедшую пятницу и завершила в плюсе седьмую неделю подряд. Фондовые индексы крупнейших стран АТР в основном снижаются в понедельник. Цены на нефть повышаются в понедельник утром.

Американские фондовые индексы завершили преимущественно в плюсе торги в пятницу и зафиксировали рост по итогам седьмой недели подряд, чего не наблюдалось с 2017 года.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,15% и составил 37305,16 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 опустилось на 0,01% - до 4719,19 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,35% и составил 14813,92 пункта.

С начала недели все три основных фондовых индекса США выросли примерно на 2% на фоне возросшего аппетита к рисковым активам в конце года. Этот аппетит во многом вызван результатами декабрьского заседания Федеральной резервной системы, которая теперь прогнозирует снижение ставок в 2024 году.

"Рост оптимизма участников рынка в последние несколько недель оправдан", - отметил старший экономист Ameriprise Financial (SPB: AMP) Рассел Прайс.

Между тем рост индексов в пятницу сдержали заявления главы Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джона Уильямса о том, что Федрезерв в данный момент даже не обсуждает вопрос снижения процентных ставок. "На самом деле сейчас мы не говорим про снижение ставки, - сказал Уильямс в интервью CNBC. - Мы сфокусированы на том, достигла ли денежно-кредитная политика достаточно ограничительного уровня, чтобы обеспечить возврат инфляции к 2%. Это главный вопрос для нас".

Тем временем объем промышленного производства в США в ноябре вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила ФРС. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,3%.

Акции Costco Wholesale (SPB: COST) выросли на 4,5% после того, как оператор крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов сообщил о росте чистой прибыли и выручки в минувшем финквартале.

Цена бумаг Darden Restaurants (SPB: DRI) опустилась на 0,4%. Оператор сетей ресторанов итальянской кухни Olive Garden и стейкхаусов LongHorn во втором квартале 2024 финансового года увеличил чистую прибыль на 13,3%, выручку - на 9,7%. При этом скорректированная прибыль в расчете на акцию оказалась чуть лучше ожиданий аналитиков, а выручка немного недотянула до прогнозов.

Капитализация Lennar Corp. (SPB: LEN) снизилась на 3,6%, хотя одна из крупнейших строительных компаний США в четвертом квартале 2023 финансового года увеличила чистую прибыль и выручку сильнее прогнозов рынка.

Рыночная стоимость платежного сервиса PayPal Holdings (SPB: PYPL) снизилась на 1%. Компания сообщила, что её бывший гендиректор Дэн Шульман покинет совет директоров 31 декабря этого года. В августе он ушел в отставку, а новым CEO стал Алекс Крисс.

Акции Boeing Co. (SPB: BA) подорожали на 3,1%. Американский аэрокосмический концерн назначил Криса Реймонда новым главой сервисного подразделения вместо Стефани Поуп, которая ранее была переведена на должность главного операционного директора и исполнительного вице-президента компании. Выручка сервисного бизнеса в прошлом году достигла $17,6 млрд.

Котировки бумаг Stanley Black & Decker (SPB: SWK) опустились на 2,8% на новости, что производитель электроинструментов и техники продает подразделение по выпуску строительных инструментов шведской Epiroc за $760 млн.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются в понедельник, инвесторы ждут заседаний центробанков на этой неделе.

Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,4%, гонконгский Hang Seng - 1%.

В среду Народный банк Китая объявит размер ставки по кредитам первоклассным заемщикам (LPR) на один год и пять лет, которая в ноябре была сохранена на уровне 3,45% и 4,2% соответственно. Рынок ожидает новых стимулирующих мер на фоне признаков слабого спроса в стране, пишет Trading Economics.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют бумаги Xinyi Solar Holding, дешевеющие на 6%, Sino Biopharmaceutical (SPB: 1177) - на 5,5%, China Mengniu Dairy - на 4,2%, Haidilao International Holding - на 3,7%.

Также заметно снижается рыночная стоимость Xinyi Glass Holdings (-3,5%), Li Ning (-3,4%), CITIC (-3,3%), WuXi AppTec (-3,2%) и China Resources Land (-3%).

Вместе с тем капитализация Orient Overseas (International) Ltd. растет на 4,8%, Techtronic Industries - на 2,9%, Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. и Power Assets Holdings - на 0,7%, Alibaba Group Holding (SPB: BABA) - на 0,6%, ENN Energy Holdings - на 0,4%, Sands China (SPB: 1928) и CK Infrastructure Holdings Ltd. - на 0,2%.

Японский индекс Nikkei 225 понижается на 0,7%.

Банк Японии подведет итоги своего очередного заседания во вторник. Ожидается, что регулятор сохранит ультрамягкую денежно-кредитную политику, при этом инвесторы будут ждать сигналов о возможном начале подъема процентной ставки, отмечает Trading Economics.

Краткосрочная ставка по депозитам коммерческих банков в японском ЦБ в данный момент составляет минус 0,1% годовых. Банк Японии - единственный из крупных мировых центробанков, сохраняющих ключевую ставку на отрицательном уровне.

Активнее всех в составе Nikkei теряют в стоимости акции Sharp Corp. (-4,4%), NEXON (-3,7%) и Dai Nippon Printing (-3,5%). Бумаги Tokyo Electric Power дешевеют на 2,8%.

Между тем капитализация Kawasaki Kisen Kaisha увеличивается на 6,7%, Nippon Yusen - на 6,2%, CyberAgent - на 4,7%, Nissan Motor - на 1,4%.

Южнокорейский индекс Kospi растет на 0,2%.

Цена бумаг Posco повышается на 2,5%.

При этом котировки акций Hyundai Motor и Samsung Electronics снижаются на 0,3%, Korean Air Lines - на 1,9%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 потерял 0,2%.

Рыночная стоимость BHP снизилась на 0,1%, Rio Tinto - увеличилась на 0,3%.

Цены на нефть повышаются в понедельник на фоне опасений перебоев в поставках сырья через Красное море в связи с атаками йеменских хуситов на морские суда.

Администрация Суэцкого канала заявила, что "внимательно следит" за ситуацией после сообщения США о 14 сбитых в субботу ударных беспилотниках йеменских хуситов, выпущенных по торговым судам. Ряд судоходных компаний, включая A.P. Moeller- Maersk AS и Hapag-Lloyd объявили о приостановке прохода своих судов через Красное море.

Красное море "является одним из важных направлений морских поставок нефти", на которое приходится порядка 10% глобальных потоков, говорит управляющий директор Velandera Energy Partners Маниш Радж.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $76,88 за баррель, что на $0,33 (0,42%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты подешевели на $0,06 (0,1%), до $76,55 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,36 (0,5%), до $71,79 за баррель. В пятницу контракты снизились в цене на $0,15 (0,2%), до $71,43 за баррель.

По итогам прошлой недели цена Brent выросла на 0,9%, WTI - на 0,3%. Обе марки завершили неделю в плюсе впервые с конца октября благодаря возросшим ожиданиям смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) в следующем году.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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