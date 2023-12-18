Котировки нефти в целом пока сохраняют потенциал роста - БКС Экспресс

Котировки нефти марки Brent в целом пока сохраняют потенциал роста, возможен их подъем до уровней $82-84 за баррель при преодолении отметки $79 за баррель, считают эксперты БКС Экспресс.

"Цены на нефть восстанавливались на прошлой неделе. Отчеты аналитических домов несколько снизили тревожность на рынке, поскольку все специалисты склонны ожидать роста спроса в будущем году. Несмотря на то что увеличение предложения может опережать рост спроса, на горизонте 1К24 ожидается дефицит, вызванный добровольными сокращениями ОПЕК+. Это может поддержать котировки выше $80 за баррель. Еще одним значимым позитивным фактором стало смягчение риторики ФРС. И хотя манеры речи главы регулятора оставляет пространство для толкований, в целом тон явно смягчился, рынки поспешили заложить в котировки более высокую вероятность снижения ставки уже в I квартале следующего года, - пишут аналитики в обзоре. - На какое-то время этот позитивный эффект в сочетании с неплохими прогнозами по спросу может заглушить тревоги на рынке. Фьючерсы на нефть марки Brent завершили неделю в районе $76,6 за баррель. Впереди зона сопротивления $78-79 за баррель, которую может быть непростой пройти с первого подхода. А вот после консолидации на фоне пониженной торговой активности в предпраздничный период рост вполне возможен. Подъем выше $79 откроет дорогу в зону $82-84 за баррель".

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