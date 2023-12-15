Рынок акций РФ на неделе просел к 3000п по индексу МосБиржи на фоне укрепления рубля

Рынок акций РФ в середине декабря оставался под давлением продаж в ожидании дальнейшего роста ключевой ставки Банка России, что привело к укреплению рубля и тестированию индекса МосБиржи рубежа 3000 пунктов. Также давление на рублевый индикатор оказала отсечка дивидендов в тяжеловесных акциях "ЛУКОЙЛа" (вес бумаг НК в индексе превышает 15%). Внешние фондовые площадки при этом подросли на сигналах от Федрезерва США о завершении текущего цикла ужесточения монетарной политики, также подорожала нефть (Brent отскочила к $76 за баррель после локальной просадки к $72,3).

В период с 11 по 15 декабря индекс МосБиржи снизился на 1,5% и составил 3033,89 пункта, индекс РТС прибавил 0,6% и достиг 1060,64 пункта на фоне снижения доллара до 90,08 руб./$1 (-1,82 рубля) и подросшей нефти Brent до $76 за баррель (+0,2%).

Рынок акций РФ начал неделю со снижения на фоне слабости нефти, смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и ожиданий повышения ставки ЦБ РФ на заседании в пятницу. Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля упал ниже 3030 пунктов, обновив минимум с конца сентября; лидировали в снижении бумаги финансовых компаний во главе с "Яндексом" (-6%) и акции "Сургутнефтегаза" (-4,3%), при этом выросли бумаги "Газпрома" (+1,8%).

Сбербанк (-3%) за 11 месяцев 2023 года получил 1 трлн 377,6 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ; в ноябре чистая прибыль составила 115,4 млрд рублей, что на 7,4% меньше результата за ноябрь 2022 года (124,7 млрд рублей).

Акционеры Polymetal (-1%) одобрили новый обмен акций, заблокированных в результате санкций против НРД. Предложение по обмену позволит акционерам обменять бумаги на новые, выпущенные на бирже МФЦА (AIX), и восстановить свои акционерные права, включая возможность получать дивиденды. Polymetal уже провел два транша обмена акций, в общей сложности выкупил около 8% бумаг из примерно 22%, хранившихся в НРД.

Нефть Brent опустилась ниже $76 за баррель, продолжив нисходящий тренд предыдущих семи недель, чего не наблюдалось с 2018 года. С конца сентября нефть упала в цене примерно на 20%, даже несмотря на продление и углубление добровольных сокращений добычи нефти странами ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию.

Во вторник коррекцию рынка акций РФ вверх сдержали упавшая нефть (Brent откатилась ниже $74 за баррель), ожидания повышения ставки ЦБ РФ, а также санкционные новости из США. Индекс МосБиржи завершил день в районе 3020 пунктов после утреннего провала ниже 3000 пунктов, динамика цен blue chips оказалась смешанной на фоне укрепления рубля.

Минфин США ввел санкции против Экспобанка, принадлежащего бизнесмену Игорю Киму, также под санкции подпали бизнесмен Иван Таврин и ряд связанных с ним компаний (в SDN list включена принадлежащая ему Kismet Group и ряд других юрлиц), бизнесмен Владислав Свиблов и компания Highland Gold, золотодобытчик "Высочайший".

Нефть упала из-за опасений сокращения спроса на фоне ожидаемых медленных темпов роста мировой экономики в 2024 году. Внешние фондовые площадки поддержала статистика о замедлении инфляции в США, где потребительские цены (индекс CPI) в ноябре выросли на ожидаемые 3,1% в годовом выражении после роста на 3,2% в октябре.

В среду рынок акций РФ умеренно подрос в рамках коррекции после снижения с начала недели, отскоку способствовали подорожавшая нефть (Brent превысила $74 за баррель после локального отката к $72,3) и стабилизация внешних фондовых площадок в ожидании итогов заседания Федрезерва США по ключевой ставке. Индекс МосБиржи превысил 3030 пунктов во главе с бумагами "Русала" (+1,7%) и ВТБ (+1,6%).

Консолидированная выручка АФК "Система" (+0,9%) по итогам III квартала 2023 года составила 280,8 млрд рублей, что на 18,2% превышает показатель аналогичного периода 2022 года, сообщила корпорация. По итогам III квартала чистая прибыль в доле АФК "Система" составила 4,3 млрд рублей.

Группа "Аэрофлот" (-0,8%) увеличила пассажиропоток в ноябре 2023 года на 24,8% в сравнении с тем же периодом прошлого года, до 3,6 млн человек.

Нефть в среду подросла после отката до минимумов с 27 июня, котировки поддержали данные о запасах сырья в США. По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю сократились на 4,259 млн баррелей, при этом эксперты прогнозировали сокращение на 0,65-2,7 млн баррелей.

В четверг рынок акций РФ откатился ниже 3010 пунктов по индексу МосБиржи из-за фиксации прибыли игроками после завершения годовой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина и в преддверии ожидаемого повышения ставки ЦБ РФ на заседании в пятницу; фактором поддержки выступили подорожавшая нефть (Brent поднялась к $77 за баррель) и рост внешних фондовых площадок на сигналах от Федрезерва США о завершении текущего цикла ужесточения монетарной политики.

Президент РФ Владимир Путин, подводя итоги года в прямом эфире, сообщил в четверг, что рост ВВП РФ в 2023 году ожидается на уровне 3,5%, инфляция по итогам года может составить 7,5-8%. По словам Путина, мир на Украине наступит тогда, когда Россия добьется целей специальной военной операции, эти цели не изменились - денацификация, демилитаризация Украины и ее нейтральный статус. Также президент РФ заявил, что в России на данный момент нет необходимости в проведении новой мобилизации.

Поставки российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" выросли с середины ноября согласно ранее подписанному дополнительному соглашению, сообщил "Газпром" (-1,5%). Кроме того, с начала 2024 года произойдет новое увеличение контрактных объемов - до 30 млрд куб. м с 22 млрд куб. м в 2022 году.

Во "втором эшелоне" подешевели после отсечки на бирже дивидендов акции инвестхолдинга SFI (-8,9%, до 518,6 рубля; дивиденды за 9 месяцев 2023 года составляют 39,42 рубля на акцию).

Федрезерв США сохранил ставку на уровне 5,25-5,5% годовых, глава регулятора Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции, что ЦБ, вероятно, завершил текущий цикл ужесточения политики. Он отметил, однако, что ФРС продолжает внимательно следить за инфляцией, которая не раз преподносила сюрпризы после пандемии COVID-19.

В четверг также сохранили ставки Банк Англии и ЕЦБ. Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что регулятор пока не обсуждает снижение ключевых процентных ставок, поскольку условий для этого в еврозоне на данный момент нет.

Коррекционный рост нефти подогрели отраслевые прогнозы. ОПЕК сохранила ожидания роста спроса на нефть в 2023 году на 2,46 млн баррелей в сутки - до 102,11 млн б/с. В 2024 году ОПЕК прогнозирует увеличение потребления еще на 2,25 млн б/с - до 104,36 млн б/с. В свою очередь, Международное энергетическое агентство в ежемесячном отчете понизило прогноз по мировому предложению нефти на 2024 год - до 103,2 млн б/с по сравнению с 103,4 млн б/с в ноябрьском прогнозе.

В пятницу рынок акций РФ падал ниже 2960 пунктов по индексу МосБиржи на отсечке дивидендов в акциях "ЛУКОЙЛа" и ожиданиях ужесточения монетарной политики ЦБ РФ.

Однако далее на рынке наметился отскок после ожидаемого повышения ключевой ставки ЦБ РФ на 1 п.п. (до 16% годовых) и улучшения прогнозов регулятора; индекс МосБиржи отскочил выше рубежа 3000 пунктов.

Банк России отметил, что текущее инфляционное давление остается высоким, по итогам 2023 года инфляция ожидается вблизи верхней границы прогнозного диапазона 7,0-7,5%. При этом рост ВВП в 2023 году, по оценке Банка России, сложится выше октябрьского прогноза и превысит 3%. Это означает, что отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста во втором полугодии 2023 года оказалось более значительным, чем Банк России оценивал в октябре.

Акции "ЛУКОЙЛа" по итогам дня снизились на 5,3% (до 6550 рублей); дивиденды за 9 месяцев составят 447 рублей на акцию.

В период с 11 по 15 декабря среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи хуже рынка выглядели акции "ЛУКОЙЛа" (-8%), SFI (-8%), "ВСМПО-Ависма" (-7%); лучше рынка оказались бумаги ПАО "Хендерсон" (+8%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+7%), ВТБ (+6%).

Динамику рынка акций РФ во второй половине декабря будут определять геополитические и корпоративные новости, а также движение нефти Brent. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 2950-3100 пунктов, для индекса РТС - 1000-1100 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".