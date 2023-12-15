.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ в пятницу превысил 3030п по индексу МосБиржи на ослаблении рубля, неделю закрыл в "минусе"
.
ГЛАВНОЕ
Росстат сохранил оценку роста ВВП РФ в 3-м квартале на уровне 5,5%
Росстат сохранил оценку роста российской экономики в 3-м квартале на уровне 5,5%. При этом Росстат повысил оценку роста ВВП РФ за январь-сентябрь до 3,0% с предварительных 2,9%. Объем ВВП за 9 месяцев составил в текущих ценах 119,5 трлн руб.
 
Медиарейтинг банков за ноябрь 2023 года
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за ноябрь 2023 года. В октябре 2023 года ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои...
 
МФО стали дробить займы ради ухода от ограничений ЦБ
Отдельные МФО дробят суммы займов — вместо одного микрокредита на сумму более 10 тыс. рублей клиенту предоставляются несколько ссуд до 10 тыс. каждая, рассказали "Известиям" в Центробанке. Сейчас при выдаче средств в небольших объемах необязательно...
 
Правительство ввело балльную систему оценки уровня локализации для 36 видов продукции
Правительство РФ ввело балльную систему оценки уровня локализации производства для ряда видов продукции специального машиностроения (оборудование для пищевой промышленности), компрессорного и холодильного оборудования, а также для беспилотников...
 
15 декабря 2023 года 19:45

Рынок акций РФ в пятницу превысил 3030п по индексу МосБиржи на ослаблении рубля, неделю закрыл в "минусе"

Москва. 15 декабря. Рынок акций РФ в пятницу смог подрасти на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, ожидаемого повышения ключевой ставки ЦБ РФ на 1 п.п. и улучшения прогнозов регулятора; индекс МосБиржи превысил 3030 пунктов после утреннего провала ниже 2960 пунктов на отсечке дивидендов в акциях "ЛУКОЙЛа". Лидировали в росте бумаги "Магнита" и финансовых компаний на фоне ослабления рубля; выросли на дебютных торгах после IPO акции Совкомбанка (+8,7% к цене размещения).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3033,89 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1060,64 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 4%.

Доллар к 18:50 МСК поднялся до 90,08 рубля (+0,21 рубля), днем курс падал до 89,43 руб./$1.

За неделю индекс МосБиржи просел на 1,5%, индекс РТС вырос на 0,6% на фоне снижения доллара на 1,82 рубля.

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.), до 16,0% годовых, что совпало с прогнозами аналитиков.

Банк России отметил, что текущее инфляционное давление остается высоким, по итогам 2023 года инфляция ожидается вблизи верхней границы прогнозного диапазона 7,0-7,5%. При этом рост ВВП в 2023 году, по оценке Банка России, сложится выше октябрьского прогноза и превысит 3%. Это означает, что отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста во втором полугодии 2023 года оказалось более значительным, чем Банк России оценивал в октябре.

Подорожали в пятницу акции "Магнита" (+4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+3,5% и +3,6% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+3,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+3,1% и +3,9% "префы"), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+2,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,9%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,7%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+1,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,5%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,3%), акции "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,2%).

Акции "ЛУКОЙЛа" упали до 6550 рублей (-5,3%), выплаты за 9 месяцев составят 447 рублей на бумагу.

Также подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-1,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%).

В пятницу на Мосбирже стартовали вторичные торги акциями Совкомбанка, цена которых на дневной сессии составила 12,505 рубля - на 8,7% выше цены IPO (11,5 рубля). Объем торгов превысил 3,084 млрд рублей.

Книга заявок в рамках IPO Совкомбанка была переподписана более чем в 10 раз, заявил первый зампред правления, совладелец банка Сергей Хотимский в интервью телеканалу "Россия 24".

Общий размер IPO составил 11,5 млрд рублей (с учетом стабилизационного пакета), всего был размещен 1 млрд акций номиналом 0,1 рубля. Физические лица выкупили около 65% размещенных в рамках IPO акций, институциональные инвесторы - порядка 35%, сообщил банк. Всего было подано более 140 тыс. заявок, которые принимались с 1 по 14 декабря. В рамках IPO Совкомбанк размещал только акции допэмиссии (cash-in), все привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на дальнейшее развитие бизнеса.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ в пятницу увеличил волатильность в свете улучшения внешней конъюнктуры и новостей от ЦБ РФ. Индекс МосБиржи утром упал, а к концу основных торгов вышел в "плюс", закрепившись выше круглой отметки 3000 пунктов за счет ослабления рубля.

Откат индекса ниже 3000 пунктов носил во многом техническую природу - от дивидендов очистились акции "ЛУКОЙЛа", вес которых в индексе МосБиржи велик (15,2% на закрытие торгов 15 декабря - прим. ИФ).

Повышение ЦБ РФ ключевой ставки на 100 б.п. в целом негативно для акций. Но, с другой стороны, не реализовался более жесткий сценарий, поэтому реакция рынка на шаг регулятора в повышении ставки оказалась скорее благоприятной, считает эксперт.

Внешний фон был в целом позитивным. Котировки Brent постепенно продвигаются к $80 за баррель. Объем промпроизводства КНР в ноябре в годовом выражении вырос на 6,6%, что заметно выше прогнозов аналитиков (5,6%). В начале будущей недели индекс МосБиржи может двинуться в направлении 3100 пунктов. Прогноз на 18 декабря - 2985-3100 пунктов, считает Бахтин.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, рубль упал после повышения ключевой ставки ЦБ РФ.

Изначально рубль отреагировал укреплением на повышение ключевой ставки ЦБ РФ, особенно в контексте пауз в повышении процентных ставок со стороны ФРС США и ЕЦБ. Однако глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции, что регулятор близок к "завершению цикла повышения ставки". После этого заявления курс рубля быстро пошел вниз, а рынок акций развернулся к росту.

Среди лидеров повышения в пятницу оказались акции "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+7,4%), скорее всего, на фоне сообщений о рекордном росте товарооборота между Россией и Китаем. Лидерами понижения оказались акции "ЛУКОЙЛа" после отсечки дивидендов, отмечает аналитик.

"Ожидаем, что в понедельник индекс МосБиржи может двигаться в коридоре 3000-3100 пунктов. Пара USD/RUB может провести торги в интервале 89-91 руб./$1", - считает Мильчакова.

Как отмечает портфельный управляющий компании "РСХБ Управление активами" Александр Власенко, прошедшая неделя на российском рынке акций закрылась разнонаправленно.

Решение ФРС США оставить ставку без изменений, а также прогноз о том, что в следующем году будет два или три ее понижения, воодушевило рынки. Нефть Brent отскочила от минимумов в районе $72,3 за баррель и к концу недели торговалась уже около $76 за баррель, остановив коррекцию на российском рынке акций.

Решение ЦБ РФ повысить ставку на 100 б.п. оказало на российский рынок позитивное влияние. Вероятно, участники рынка готовились к более жесткому решению ЦБ. На будущей неделе рост акций может продолжиться. Наметившаяся тенденция к ослаблению рубля и рост нефти будут поддерживать акции российских экспортеров нефтегазового сектора, считает Власенко.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в течение недели российский рынок пытался восстановить позиции, но не находил значимых драйверов для развития повышения в условия ожиданий более высоких процентных ставок в стране и сдержанной дивидендной доходности основных эмитентов. Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина также не принесла акциям значимых драйверов движения.

ЦБ РФ в пятницу ожидаемо повысил процентную ставку с 15% до 16% и заявил, что возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее стабилизация вблизи 4% годовых предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.

Большинство акций в пятницу восстанавливалось без значимых фундаментальных причин, отступая от района локальных минимумов. Акционеры "Эталона" (MOEX: ETLN) (+9,1%) утвердили редомициляцию компании с Кипра в Россию. Скачок транспортных компаний в пятницу мог быть вызван комментариями вице-премьера РФ Александра Новака о сильном росте поставок сырьевых товаров из России в Китай в 2023 году, в частности, угля, нефти и нефтепродуктов. Так, по итогам 2023 года ожидаются рекордные поставки угля в Китай из России, а экспорт нефти и нефтепродуктов в страну за 10 месяцев текущего года, по словам Новака, превысил аналогичный показатель за весь 2022 год.

Акционеры "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+3,3%, до 124,5 рубля) в понедельник примут решение по дивидендам за 9 месяцев 2023 года в размере 6,32 руб. на акцию с текущей доходностью 5% и закрытием реестра 7 января. Дивидендный реестр по "НоваБев Групп" (MOEX: BELU) с выплатами 135 руб. на акцию (текущая доходность 2,7%) закроется 27 декабря. "Детский мир" (MOEX: DSKY) (-0,9%, до 60,1 рубля) накануне завершил публичную оферту о приобретении акций по цене 71,5 руб.

Западные фондовые площадки в пятницу перешли к консолидации у локальных максимумов после смягчения позиций ключевых центральных банков на заключительных заседаниях текущего года. На следующей неделе риски для акций США и Европы будут исходить главным образом со стороны их локальной перекупленности. Индекс МосБиржи по итогам недели удержал отметку 3000 пунктов, что можно назвать умеренно оптимистичным сигналом, указывающим на возможность коррекции как минимум в район 3125 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Инвесторы могут пытаться выкупить российские акции у локальных минимумов, но процентные ставки в стране растут, что в целом неблагоприятная новость для рынка в среднесрочной перспективе. На следующей неделе важным корпоративным событием станет заседание совета директоров "Газпрома" 19 декабря, на котором не исключают объявления о дивидендах, отмечает Кожухова.

В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский ASX Australia поднялся на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, китайский Shanghai Composite просел на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,4%), смешанная динамика наблюдается в Европе (индекс FTSE просел на 0,8%, DAX и CAC 40 прибавили 0,01-0,4%) и в США (индексы к 18:50 МСК изменились на 0,01-0,7%).

Статданные, опубликованные в пятницу, показали, что темпы роста промышленного производства и розничных продаж в Китае ускорились в ноябре. Повышение розничных продаж, однако, не оправдало прогнозов рынка.

Объем промпроизводства в КНР в ноябре увеличился на максимальные с февраля 2022 года 6,6% в годовом выражении при прогнозах роста на 5,6% с октябрьских 4,6%.

Розничные продажи в КНР в ноябре увеличились на 10,1% в годовом выражении при прогнозах роста на 12,5% с октябрьских +7,6%. Увеличение розничных продаж отмечено по итогам 11-го месяца подряд, в ноябре оно было максимальным с мая. Безработица в Китае в ноябре осталась на уровне 5%.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в пятницу влил в финансовую систему 1,45 трлн юаней ($204 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, осталась на уровне 2,5%, говорится в сообщении НБК.

С учетом того, что в декабре истекает срок погашения кредитов на 650 млрд юаней, чистый приток средств в банковскую систему составит 800 млрд юаней, отмечает Trading Economics.

Внимание трейдеров теперь направлено на заседание Банка Японии, которое пройдет на следующей неделе. Рынок ждет от японского ЦБ сигналов о том, когда он может отказаться от политики отрицательных процентных ставок, отмечает Trading Economics.

На нефтяном рынке вечером в пятницу цены скорректировались вниз после дневного роста, тем не менее рынок завершает в "плюсе" первую неделю из последних восьми.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $75,98 за баррель (-0,8% и +3,2% накануне), январская цена WTI - $70,98 за баррель (-0,8% и +3% в четверг).

Поддержку нефтяному рынку накануне оказало существенное ослабление доллара США на ожиданиях резкого снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой в следующем году. Ослабление доллара повышает привлекательность сырьевых товаров для держателей других валют.

Сигналы от ФРС привели к повышению аппетита к риску на мировых рынках, и трейдеры практически проигнорировали понижение Международным энергетическим агентством (МЭА) прогноза глобального спроса на нефть в 2023 году, отмечает Market Watch.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+14,2%), расписки "Эталона" (+9,1%), бумаги ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+7,9%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+7,5% и +7,1% "префы"), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (+7,4%), "Новороссийского морского торгового порта" (+7,4%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (+6,9%).

Снизились акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-3,4%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-3,3%), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (-2%), "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск (MOEX: HIMC) )" (-1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 72,54 млрд рублей (из них 20,43 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 13,87 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 4,28 млрд рублей на акции "Яндекса").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
15 декабря 2023 года 20:17
Рынок акций РФ на неделе просел к 3000п по индексу МосБиржи на фоне укрепления рубля
Рынок акций РФ в середине декабря оставался под давлением продаж в ожидании дальнейшего роста ключевой ставки Банка России, что привело к укреплению рубля и тестированию индекса МосБиржи рубежа 3000 пунктов. Также давление на рублевый индикатор оказала отсечка дивидендов в тяжеловесных акциях "ЛУКОЙЛа" (вес бумаг НК в индексе превышает 15%). Внешние фондовые площадки при этом подросли на сигналах от Федрезерва США о завершении текущего цикла ужесточения монетарной политики, также подорожала нефть (Brent отскочила к $76 за баррель после локальной просадки к $72,3).    читать дальше
.
15 декабря 2023 года 20:00
Рубль в пятницу почти не изменился к бивалютной корзине перед выходными днями и после заседания Банка России по ставке
Москва. 15 декабря. Доллар США подрос, евро, напротив, понизился на Московской бирже по итогам пятницы. Рубль почти не изменился к бивалютной корзине на фоне ожидаемого решения Банка России повысить ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 16%, и перед выходными днями.    читать дальше
.
15 декабря 2023 года 19:09
Пара доллар/рубль может вернуться в диапазон 85-90 руб./$1 на следующей неделе - ПСБ
Пара доллар/рубль может вернуться в диапазон 85-90 руб./$1 на следующей неделе, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Доллар со вторника ушел "под" отметку 90 руб./$1, растеряв рост первых дней декабря на фоне ожиданий повышения ключевой ставки ЦБ РФ и продаж валютной выручки экспортерами, -...    читать дальше
.
15 декабря 2023 года 18:53
"БКС МИ" подтверждает торговую идею на покупку акций Сбербанка
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают торговую идею на покупку акций Сбербанка, открытую 1 августа 2023 года, сообщается на портале БКС Экспресс. "Подтверждаем нашу идею "Лонг Сбер" с ожидаемой доходностью 10% к началу февраля после недавней просадки котировок, - пишут эксперты. -...    читать дальше
.
15 декабря 2023 года 18:33
"Финам" понизил рейтинг акций Freeport-McMoRan до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций Freeport-McMoRan Inc. с "покупать" до "держать" с сохранением целевой цены на уровне $ 41,5 за штуку до конца года, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Алексея Калачева. "Акции Freeport-McMoRan в очередной раз предоставили возможность заработать на их...    читать дальше
.
15 декабря 2023 года 18:01
Первое снижение ключевой ставки ЦБР состоится не ранее 2К24 - Росбанк
Первое снижение ключевой ставки ЦБР состоится не ранее 2К24 , полагает директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев. "Банк России принял решение повысить ключевую ставку до 16,0% годовых (+100 бп), - отмечает эксперт. - В числе аргументов доминируют устойчивая инфляция...    читать дальше
.
15 декабря 2023 года 17:32
Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Adobe до $650
Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Adobe Inc. с $620 до $650, сохранив рекомендацию на уровне "покупать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Егора Толмачева. "Adobe Incorporated представила хорошие результаты по итогам IV квартала 2023 финансового года, но прогнозы на...    читать дальше
.
15 декабря 2023 года 16:57
Вероятный торговый диапазон для пары рубль/доллар до конца года - 87-92 руб./$1 - Совкомбанк
Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 87-92 руб./$1 до конца текущего года, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. "Решение ЦБ по ставке окажет умеренно позитивное влияние на рубль в ближайшие недели, - считает эксперт. - В целом влияние ключевой ставки на рубль стало...    читать дальше
.
15 декабря 2023 года 16:25
Банк России перейдет к смягчению ДКП в 1К24 - Freedom Finance Global
Банк России перейдет к смягчению денежно-кредитной политики (ДКП) в I квартале 2024 года, говорится в комментарии заместителя директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. "Банк России ожидаемо повысил ключевую ставку на 1 п.п., до 16% годовых. Новых установок в...    читать дальше
.
15 декабря 2023 года 16:05
Индекс Мосбиржи попытается вернуть утраченные позиции на следующей неделе - "Велес Капитал"
Индекс Мосбиржи попытается вернуть утраченные позиции на следующей неделе, считает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. Эксперт отмечает, что по индексу Мосбиржи на уходящей неделе после пробоя отметки 3000 пунктов сложилась краткосрочная перепроданность, которая вызвана в том...    читать дальше
.
15 декабря 2023 года 15:45
Рубль развернулся вниз к основным валютам на фоне заявлений главы ЦБ о вероятности скорого завершения цикла ужесточения ДКП
Москва. 15 декабря. Рубль растерял рост первой половины дня и развернулся вниз к основным валютам на Московской бирже в пятницу днем на заявлении главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что ЦБ близок к завершению цикла повышения ставки.    читать дальше
.
15 декабря 2023 года 15:35
Декабрьское повышение ключевой ставки ЦБ было финальным в этом цикле - SberCIB
Декабрьское повышение ключевой ставки ЦБ до 16% годовых, вероятно, было финальным в этом цикле, и теперь Банк России будет удерживать ставку на данном уровне до апреля-июня, считает аналитик SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. "Банк России повысил ключевую ставку на 1 п. п. до 16% - решение...    читать дальше
.
15 декабря 2023 года 15:15
S&P 500 может попытаться обновить исторический максимум на предстоящих торгах - Freedom Finance Global
S&P 500 может попытаться обновить исторический максимум на предстоящих торгах, полагает аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов. "Предстоящие торги определят дальнейшее направление и интенсивность движения рынка, потому что по некоторым параметрам акции выглядят перекупленными после...    читать дальше
.
15 декабря 2023 года 14:51
Возможность для снижения ставки ЦБР представится только в середине 2024г - Совкомбанк
Возможность для снижения ставки ЦБР представится только в середине 2024 года, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. "Банк России ожидаемо повысил ключевую ставку на 100 б.п., до 16% годовых, - пишет эксперт. - Основными аргументами в пользу дальнейшего ужесточения монетарной...    читать дальше
.
15 декабря 2023 года 14:23
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции НОВАТЭКа с целью 1695 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "НОВАТЭКа" с целью 1695 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,5%, стоп-приказ: 1375 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания сохраняет планы по росту...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.