"БКС МИ" подтверждает торговую идею на покупку акций Сбербанка

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают торговую идею на покупку акций Сбербанка, открытую 1 августа 2023 года, сообщается на портале БКС Экспресс.

"Подтверждаем нашу идею "Лонг Сбер" с ожидаемой доходностью 10% к началу февраля после недавней просадки котировок, - пишут эксперты. - Текущие уровни выглядят привлекательно, чтобы приобрести бумаги уже сейчас в ожидании дивидендов за 2023 год. Наша оценка - 34 рубля на акцию. Сбер - сильная, качественная история с дивидендным потенциалом. По нашим текущим ожиданиям, он торгуется с мультипликаторами 2023e P/E 3,8х и P/BV 0,9х. Наша фундаментальная рекомендация на ближайшие 12 месяцев - "покупать".

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